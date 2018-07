Sergio Gálvez toma posesión como presidente de Credenciales

Sergio Chello Gálvez, diputado de Cambio Democrático (CD) y expresidente de la Asamblea Nacional, tomó posesión este 18 de julio como presidente de la Comisión de Credenciales, en un acto al que asistió la actual presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, y el secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez.

"Soy un diputado de retos y no le temo al trabajo. Me gusta afrontar las situaciones que me presenten con la finalidad de tomar las mejores decisiones en interés de la Nación", dijo Gálvez, durante su discurso.

Aseguró que presidirá una comisión que jugará un rol preponderante este último periodo del quinquenio (2014-2019).

Indicó que cumplirán, como lo establece la ley, con la revisión de los nombramientos que hará el Ejecutivo, para luego recomendar al pleno su aprobación o no.

Gálvez indicó que también evaluarán con responsabilidad todas las denuncias o querellas que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea, explicó que en la actualidad hay unas nueve iniciativas que fueron remitidas a una subcomisión.