Tamburrelli debió entregar informe

EX CONTRALORES HABLAN DEL ESCáNDALO DEL FIS

El ex contralor de la República Alvin Weeden aseguró ayer que cualquier estudio, ya sea auditoría, consultoría o reporte que dé pistas de que se ha cometido una irregularidad con fondos públicos debe ser entregado “de inmediato” a la Contraloría General de la República para su debida investigación, sobre todo si ha sido pagado con dinero del Estado.

Las declaraciones de Weeden abonan la tesis del también ex contralor Carlos Vallarino, quien aseguró que el director del Fondo de Inversión Social (FIS), Giacomo Tamburrelli, ocultó información a las autoridades sobre el escándalo en esa institución que involucra a varios diputados y que podría alcanzar una lesión patrimonial por 12 millones de dólares.

En declaraciones al diario Panamá América, Vallarino dijo que se debe analizar si Tamburrelli incurrió en el delito de encubrimiento, ya que no informó de los resultados de la auditoría realizada por López Consultores a la Contraloría, al Ministerio Público y al ministro de la Presidencia, que es su jefe directo.

De hecho, ya el Ministerio Público tiene en su poder una denuncia sobre posible delito de lesión patrimonial. Iván Montalvo, delegado del oficialista partido Cambio Democrático, presentó la acción esta semana en medio de las publicaciones de este diario sobre el escándalo en el FIS.

A mediados de diciembre de 2009, Vallarino ordenó una auditoría al FIS para determinar si un grupo de 30 funcionarios separados de su cargo , entre ellos el ex asesor Ernesto Mora, cometió posibles actos de corrupción. “Hay información relacionada con presuntas irregularidades que involucran a altos funcionarios del Fondo de Inversión Social, los cuales han sido destituidos”, decía la resolución que ordenaba la investigación.

Vallarino, quien terminó su período en la Contraloría el pasado 31 de diciembre, dijo que la institución a su cargo nunca se negó a hacer una auditoría en el FIS, tal y como lo insinuó Tamburrelli.

Estas afirmaciones las había hecho Tamburrelli en una conferencia de prensa en donde avaló parte de la auditoría hecha por López Consultores y rechazó el resto de la investigación, específicamente la que implicaba a los diputados. De hecho, la calificó como “paquín”.

Pero José Chen Barría, también ex contralor de la República, considera que no importa quién haya hecho el informe, sino el contenido del mismo. “Se está tratando de atacar al mensajero y no al mensaje”, dijo Chen Barría, quien se sumó a las voces que exigen una investigación independiente de la Contraloría.

Diputados cierran filas; demandarán a consultora Algo insólito sucedió en la Asamblea Nacional. Los diputados de gobierno y oposición se han unido, no para impulsar una ley que beneficie a los tres millones de panameños, sino para enfrentar el escándalo del fraude millonario en el Fondo de Inversión Social (FIS) en el que aparecen vinculados.

Los “padres de la patria” cerraron filas y anunciaron que en los próximos días demandarán ante el Ministerio Público a la firma López Consultores, que realizó la auditoría que reveló un supuesto desfalco que podría alcanzar los 12 millones de dólares.

La investigación dejó al descubierto los mecanismos que utilizaban los diputados para gestionar ayuda social en el FIS, pero que en algunos casos no llegaba a su destino. Por parte del oficialismo, el diputado José Muñoz dijo que demostrará que la empresa López Consultores no es ninguna auditora. En tanto, por la oposición, el diputado Leandro Ávila aseguró que demandará, uno por uno, a los que hicieron el trabajo.