Toxicidad es baja en bloqueador

DIETILENE GLYCOL. TOXICÓLOGA DISCREPA.

Cuando la palabra dietilene glycol aparece en la etiqueta de un producto para la piel, los consumidores no deben alarmarse. Al menos eso es lo que dice el director de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, Eric Conte, después que en bloqueadores solares que están a la venta en Panamá apareció este ingrediente que, en el último año, ha matado al menos a 100 personas.

Conte explicó que cuando el dietilene glycol está mezclado con otras sustancias como una sal o éter en un porcentaje inferior a 0.5%, la toxicidad del solvente industrial es mínima.

Esta misma posición planteó ayer el fabricante de los bloqueadores solares Hawaiian Tropic, Tanning Research Laboratories, Inc., al afirmar que cuando se usa la palabra ácido adípico con dietilene glycol, ello implica que se neutraliza el veneno y no entra al cuerpo por los poros de la piel.

Pero no todos piensan igual. La vicedecana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá (UP), Leida Barrios, dice que cualquier sustancia que contenga el dietilene glycol si se usa de forma prolongada puede ser peligrosa para la salud. Barrios, quien es toxicóloga, dijo que los argumentos de que este solvente o alguno de sus derivados son inocuos, no la convencen.

El dermatólogo Armando Mocci dijo anoche que para hablar de la toxicidad del bloqueador habría que analizar "el porcentaje de dietilene glycol que tiene y el tiempo de exposición". Pero, fue claro al decir que no es recomendable aplicar a niños menores de seis meses porque la piel es muy delgada y cualquier sustancia tóxica se absorbe más rápido.

