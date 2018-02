Tribunal Electoral recibe denuncias por posible violación a veda electoral

El Tribunal Electoral (TE) confirmó este martes 13 de febrero que ha recibido denuncias que señalan posible violación a la veda electoral, sobre todo en estos días de Carnaval.

Fuentes del TE destacaron que las denuncias llegaron a través del correo electrónico que habilitaron el pasado 9 de febrero ( denunciaveda@tribunal-electoral.gob.pa).

En los últimos días, los ciudadanos se han tomado la misión de fiscalizar a diputados y políticos que aspiran a un cargo público. Varias han sido las denuncias a través de redes sociales contra diputados que presuntamente estarían infringiendo la veda.

Fue el caso del diputado perredista Raúl Pineda. Muy cerca de los culecos de San Miguelito fue colocada una tolda con su nombre, logo de la Asamblea Nacional y el lema "Soy como tú".

El diputado dijo que la tolda era para que la utilizaran los miembros de la Policía y que la junta de carnaval de ese distrito le informó que no había problemas.

El caso más reciente fue el del diputado Alfredo Fello Pérez, también del Partido Revolucionario Democrático. Un carro cisterna llevaba una valla con el lema "Maquinaria Fello Pérez".

El diputado salió al paso de las denuncias y explicó que fue su padre, del mismo nombre, quien patrocinó los carros cisternas para el área de Chepo.

Varias han sido las reacciones sobre la aplicación, por primera vez, de esta norma. El alcalde de la capital José Blandón, así como algunos políticos como Rolando Mirones, perredista, comentaron vía Twitter.

Hay mucha confusión con el alcance de la veda electoral. La veda no significa que uno no se puede reunir para hablar de política. La reglamentación del TE claramente lo permite. También señala qué no se puede hacer. Es cuestión de leer e informarse.