Universitarios y ciudadanos que fueron detenidos declaran ante juzgado de paz

El grupo de universitarios y ciudadanos que fueron detenidos la noche del miércoles 30 de octubre, durante las manifestaciones en contra de las reformas constitucionales, declaran la mañana de este jueves ante secretarias de Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Calidonia.

Una vez terminen de declarar sobre los hechos ocurridos la noche del miércoles, serán notificados para enfrentar la audiencia ante el juez de paz.

Son más de 50 persona que fueron arrestadas, entre ellos Richard Morales, exprecandidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá; y el periodista e influencer, Franklyn Robinson.

Los estudiantes -que en la mañana fueron liberados- son de la Universidad de Panamá y de la Universidad Santa María la Antigua (Usma).

Al lugar llegó la exdiputada y actual decana de la Facultad de Derecho de la Usma, Ana Matilde Gómez.

Gómez dijo que los estudiantes no cometieron delito alguno. "Nadie quiere violencia. Los estudiantes tienen un pensamiento crítico y son parte de todo este acontecer nacional y libremente decidieron participar en una protesta que evidentemente era pacífica", agregó.

Según la decana, la Policía Nacional cometió un "grave error" pues recogió "como con una red una malla, y empezó a llevarse a todo el mundo como si estuviera pescando".

"Los estudiantes nuestros, no hay una sola evidencia que hayan participado en ningún acto de violencia y los retuvieron igual. Y tiraron gas pimienta dentro de la patrulla", sostuvo.

Ministro: Cómo van a justificar que se hayan llevado detenidos hasta personas que estaban en las paradas? Cómo van a justificar tirar gas pimienta a un grupo de jóvenes ya reducidos y metidos en un patrulla? — Ana Matilde Gómez R. (@AnaMatildeGomez) October 31, 2019

Robinson, por su parte, dijo que él se encontraba grabando todo lo que ocurrió en las manifestaciones y luego los policías llegaron lanzando bombas lacrimógenas.

"En la cinta costera me agarran y me tiran al piso, me hacen una llave y me quitan el celular. Les dije que tenía me derecho a grabar... al final me llevaron", dijo.

Franklyn Robinson, quien fue uno de los detenidos en la manifestación del miércoles 30 de octubre, relata los sucesos y sostiene que hubo exceso de uso de la fuerza pública contra personas que manifestaban de forma pacífica. Video Raúl Valdés. pic.twitter.com/jxQAaPPXog — La Prensa Panamá (@prensacom) October 31, 2019

Indicó que la Policía detuvo a la gente "al azar".

Durante el día, la Policía Nacional presentó pruebas para vincular a las personas que fueron aprehendidas en la cinta costera. A unas cinco personas se les encontraron máscaras y rocas en sus mochilas, de acuerdo a las autoridades.

Ana Gabriela Palacios Estudiante de comunicación de la Usma, narra el momento en que fue detenida por manifestar contra la reforma constitucional aprobada en la Asamblea Nacional. Video Raúl Valdés. pic.twitter.com/KjklH323Uj — La Prensa Panamá (@prensacom) October 31, 2019

EXTRANJEROS DETENIDOS

En tanto, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que 11 de los 54 detenidos son extranjeros.

"Hay cubanos, nicaragüenses, venezolano uno, una italiana, y los otros no me recuerdo", indicó.