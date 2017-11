Varela insiste en que su campaña presidencial no recibió aporte directo de Odebrecht

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, aseguró, la mañana de este jueves 9 de noviembre, que en su campaña presidencial de 2014 "no recibió una donación directa de la empresa Odebrecht".

Sin embargo, Varela afirmó que, en su campaña de vicepresidente en 2009, recibió ayuda de una persona vinculada con Odebrecht, en momentos en que dicha empresa constructora no era cuestionada en ningún tema irregular. "Esas ayudas fueron reportadas al Tribunal Electoral", alegó.

En declaraciones a medios de comunicación, Varela recordó que ya el partido Panameñista divulgó un comunicado en el que explicó el rol que jugó esa persona implicada con la constructora brasileña en apoyos políticos y sociales a la campaña del colectivo.

El pasado 31 de octubre, el oficialista partido Panameñista respondió a los señalamientos sobre la supuesta donación que efectuara la empresa Odebrecht para la campaña política de 2009.

La reacción se produjo luego de que se hiciera pública la indagatoria del exembajador de Panamá en Corea del Sur Jaime Lasso, quien confesó ante la Fiscalía Especial Anticorrupción que André Rabello –exsuperintendente de Odebrecht en Panamá– consignó $700 mil en la fundación Don James, que fueron a parar al partido Panameñista para la campaña de Juan Carlos Varela en 2009.

En ese sentido, Varela criticó este jueves la forma irregular que, según él, se publicó una indagatoria, haciendo referencia a la del exembajador de Panamá en Corea del Sur.

"La única indagatoria que ha sido hasta este momento pública, de una forma irregular, y que salió por redes sociales a través de un abogado opositor y luego ustedes los medios la repusieron es una persona ligada con el partido Panameñista y el partido sacó un comunicado puntual sobre el tema", dijo.

Por ello, ahora con lo que salga este jueves en la audiencia "que los otros expliquen", reiteró el gobernante.

Precisamente hoy, 9 de noviembre, el contenido de tres acuerdos de colaboración eficaz y de pena relacionados con las coimas pagadas por Odebrecht sería revelado en la audiencia pública en la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia.

Otro aspecto que el presidente Varela recalcó este jueves fue que él responde por las licitaciones que se han realizado durante su gestión, que empezó en el año 2014.

"En mi gobierno se han licitado 10 mil millones de dólares... esa empresa no tendría ni el 1.5% de lo que nosotros hemos licitado en nuestro gobierno", indicó.

Varela enfatizó también que se dijo que Odebrecht no podía participar en las licitaciones mientras no llegará un acuerdo con el Estado y "se supiera toda la verdad". Por lo que es "claro que este gobierno no está siendo cuestionado en tema puntuales de sobornos" en ninguna obra, agregó.