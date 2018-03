Yanibel Ábrego retira amparo de garantías que presentó por caso de auditorías

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, informó este jueves 15 de marzo que desistió del recurso de amparo de garantías que había presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra las resoluciones proferidas por la Contraloría General de la República, en relación a las auditorías practicadas a juntas comunales y municipios.

Explicó que un grupo de diputados que fue reelegido en las elecciones de mayo de 2014, y que figuran en las auditorías, contrató a un equipo legal para que se encargara de este caso.

Al frente de este equipo está la diputada de Cambio Democrático (CD), Dana Castañeda, dijo Ábrego.

"No estaba al tanto de lo que estaba haciendo el equipo legal. En lo personal, cuando vi la noticia del amparo de garantías yo, a esa ahora, presenté el desistimiento de ese amparo... el que no la debe no la teme", dijo Ábrego, también de CD.

Además de Ábrego, siete diputados más habían presentado amparos de garantías. Entre ellos Mario Miller, Jackson Palma, Héctor Aparicio (expresidente del Legislativo) y Salvador Real, de CD. Además de los perredistas Benicio Robinson -actual presidente de ese colectivo- y Crispiano Adames, exjefe de bancada del partido.

También presentó un amparo Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). Estos diputados forman parte del grupo de 39 que se reeligió en 2014.

El pasado 27 de febrero, la Contraloría General de la República entregó las auditorías a 186 juntas comunales y municipios al Ministerio Público, que hace tres días pidió la reapertura del proceso.