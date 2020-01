Pese a festín en el PAN, Stanziola cree en la entidad

MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS

Aproximadamente mil 200 millones de dólares fueron ejecutados en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), entre diciembre de 2009 y junio de 2014.



Así lo informó el actual director del PAN, Rafael Stanziola, en una entrevista en Telemetro Reporta, hoy.

Stanziola dijo que en los nueve meses en el cargo ha cumplido con reportar los hallazgos de las anomalías registradas en el gobierno anterior al Ministerio Público (MP).

Entre las anomalías más destacas mencionó los sobreprecios en los programas de nutrición en las tarifas de alquiler de helicópteros, hechos que ya investiga el Ministerio Público. En la administración pasada, se pagó $3 mil por cada hora de vuelo en helicóptero; actualmente, esa tarifa es de $1,650, contó Stanziola.



Otro caso mencionado por el funcionario fue el de la contratación de bolsas de alimentos, renglón en el que se desembolsaron $55 millones, solo entre enero y abril de 2014.



El precio promedio de cada bolsa era de 25 dólares. Agregó que había compañías que tenían órdenes de compra por 60 mil bolsas de comida al mes.



Pese a estas anomalías, Stanziola cree en el PAN y no favorece su cierre. Aseguró que, bien manejada, sirve para atender las necesidades más apremiantes de la población.



“El hecho de que se haya utilizado mal en el pasado no quiere decir que ahora no se pueda usar bien”, acotó.



Actualmente, dos exdirectores del PAN son investigados por irregularidades en la entidad. Se trata de Rafael Guardia Jaén (en El Renacer, bajo detención preventiva) y Giacomo Tamburrelli (en régimen de arresto domiciliario).