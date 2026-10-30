Asamblea aprueba en tercer debate cambios a la ley de descuentos para jubilados y pensionados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asamblea aprobó en tercer debate el proyecto 746. Contempla 20% en medicamentos, 30% en tratamientos contra el cáncer y otros descuentos. Ahora pasa a manos del presidente Mulino.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este viernes 30 de octubre en tercer debate, con 50 votos a favor, el proyecto de ley 746, que modifica la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La votación se dio a un día del cierre del periodo de sesiones ordinarias, el 31 de octubre.

El proyecto, presentado el 6 de octubre de este año por el diputado Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático, pasó sus tres debates en menos de un mes.

Guillermo Cortés, dirigente de los jubilados de Panamá. LP/Archivo

El segundo debate se dio en la noche del pasado 27 de octubre. Ese día, la propuesta obtuve 54 votos a favor.

Los beneficios aplican a las mujeres desde los 55 años y a los hombres desde los 60, sean panameños o extranjeros con residencia permanente, y a todos los jubilados y pensionados, sin importar su edad.

Qué cambia

El descuento en medicamentos sube del 10% al 20%, pero solo con receta médica a nombre del beneficiario. El proyecto original proponía 25%.

Se agrega un descuento de 30% en procedimientos, terapias, medicamentos oncológicos e insumos para el tratamiento del cáncer. Las consultas de medicina general y especialidades tendrán 25% de descuento; los exámenes de laboratorio, 20%; los servicios radiológicos, 30%, y los de optometría y oftalmología, 15%.

20% En protesis ,sillas de ruedas, muletas, andaderas, camas hospitalarias y otros equipos de asistencia. 15% En rampas barras de apoyo y otras adecuaciones básicas de la vivienda principal. 25% En ataúdes y servicios funerarios.

El proyecto incluye además 25% en ataúdes y servicios funerarios y 20% en la tasa de aseo residencial. En segundo debate, los diputados agregaron 20% de descuento en pañales para adultos, que además quedan exonerados del ITBMS y del impuesto de importación, igual que las bolsas de colostomía y las sondas urinarias.

Los restaurantes mantienen el 25% de descuento, pero ya no aplica en las fondas. Las instalaciones de salud del Ministerio de Salud y los servicios de los comités de salud quedan fuera del alcance de los descuentos.

Multas y compensación

Los comercios deberán mostrar juntos el precio regular y el precio con descuento. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) podrá imponer multas de $50 a $5,000, que se duplicarán con cada reincidencia e irán al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados.

En primer debate se eliminó lo que el proyecto original llamaba su componente central: un fondo administrado por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) para reembolsar a las microempresas hasta el 100% de los descuentos, y un crédito fiscal transferible.

En su lugar, los comercios podrán deducir los descuentos del impuesto sobre la renta, como ocurre hoy.

En primer debate, Orlando Pérez, de la Unión de Propietarios de Farmacias, advirtió que las farmacias llevan casi 40 años dando el descuento sin compensación del Estado, con márgenes de 2% a 5%.

La sombra del veto

El proyecto 746 es un segundo intento, pues el presidente Mulino objetó en su totalidad el proyecto 226, que también reformaba la Ley 6 de 1987, por inconveniente e inexequible. Según el informe de primer debate, la nueva versión recoge las observaciones de esa objeción y los acuerdos alcanzados en varias mesas técnicas.

El Ejecutivo tiene ahora 30 días hábiles para sancionar el proyecto u objetarlo.

Si se convierte en ley, entrará a regir seis meses después de su publicación en la Gaceta Oficial.