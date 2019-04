La audiencia de impugnación de las candidaturas de Martinelli será el 9 de abril

La audiencia sobre la impugnación de las candidaturas a puestos de elección popular del expresidente Ricardo Martinelli, se celebrará el próximo 9 de abril, anunció el Juzgado Quinto Electoral.

Así consta en un edicto fijado este martes 2 de abril, que lleva la firma de la jueza Elvia María Rengifo y la secretaria de juzgado Mónica Alejandra Manzanares Valenzuela.

"La celebración de la audiencia no se pospondrá, aun cuando no comparezca ninguna de la partes, y al no existir el concepto de hora judicial, esta se inicia a las 9:30 a.m.", señala el edicto.

La audiencia se celebrará en el salón de capacitación del edificio contiguo a la sede principal del Tribunal Electoral (TE), en Ancón.

Por ahora, se encuentran suspendidas las candidaturas de Martinelli a diputado del circuito 8-8 y a alcalde del distrito de Panamá, por los partidos Cambio Democrático y Alianza. Las elecciones son el próximo 5 de mayo.

Las candidaturas de Martinelli fueron impugnadas por Jorge Hernán Rubio y Daniel Ramírez, quienes aseguran que estas no cumplen con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 290 del Código Electoral, que obliga al candidato a residir en la circunscripción por lo menos un año antes de la elección.

Los magistrados del TE ordenaron al juzgado admitir las demandas de impugnación contra las postulaciones de Martinelli y dar el trámite previsto en el Código Electoral, revocando así el fallo emitido en primera instancia por Rengifo –el 27 de febrero pasado– en el que negó por improcedentes las denuncias contra las candidaturas.