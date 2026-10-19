Declaran alerta verde en dos regiones afectadas por el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se declaró la alerta verde en dos regiones afectadas por el terremoto de magnitud 7.5, que sacudió al país el pasado 9 de octubre, debido a los pronósticos de condiciones atmosféricas inestables.

En el reporte diario que brinda el Gobierno sobre la situación de las áreas afectadas, la subdirectora del Sinaproc, Malitzie Rivera, informó que la alerta abarca las áreas de Tonosí (Los Santos) y Mariato, Quebro y Torio (Veraguas).

Se informó que las lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y quebradas, ocasionando inundaciones en áreas vulnerables.

Rivera explicó que los equipos de la entidad están en constante monitoreo de las áreas y recordó que para esta época se incrementan las lluvias.

Los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá indican que las condiciones climáticas están relacionadas con un sistema de baja presión en el sector marítimo, lo que podría favorecer la ocurrencia de lluvias en las áreas bajo vigilancia.

“La alerta se va a mantener verde, o si en las próximas horas el Instituto de Meteorología que las condiciones se van a intensificar, entonces la alerta se estaría cambiando, y esto no se descarta”, afirmó Rivera.

“Esperemos que sean noticias positivas y que las condiciones sean favorables en las próximas horas; sin embargo, hay que estar pendientes”.

Por otro lado, Rivera resaltó que los reportes del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registran en las últimas horas una disminución en la cantidad de réplicas y su respectiva intensidad.

El Gobierno brinda un balance actualizado de los daños causados, la ayuda humanitaria y las reparaciones tras el terremoto de magnitud 7.5 que se registró el pasado viernes 9 de octubre.

Tonosí es unas la zonas afectadas por sismo. LP/Alexander Arosemena

Reconstrucción de viviendas

Por otro lado, el secretario de Metas, José Ramón Icaza, indicó que se inició el proceso de reconstrucción de viviendas que sufrieron daños totales o parciales, al tiempo que destacó que las viviendas se construirán de acuerdo con las normas vigentes sobre la resistencia a los sismos.

“Aquellos terrenos que representen un riesgo para la construcción de una nueva vivienda, esos terrenos no podrán ser edificados. Me refiero a terrenos que se encuentran en áreas inundables, que se encuentran al pie de un talud inestable o terrenos que a raíz del sismo han perdido su capacidad de soporte de suelo, y requieran ser reubicadas esas viviendas”, afirmó Icaza.

Las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas están entre las más afectadas por el sismo.