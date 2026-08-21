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    DEUDA

    Avalan crédito por $4.2 millones para municipios: Changuinola concentra casi $2 millones

    Los municipios beneficiados son Changuinola, Penonomé, Chame, Bugaba y Santiago.

    José González Pinilla
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    Avalan crédito por $4.2 millones para municipios: Changuinola concentra casi $2 millones
    Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización. LP/Isaac Ortega

    Un crédito adicional suplementario por $4.2 millones para la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), destinado a saldar fondos adeudados a cinco municipios del país, aprobó la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la noche de este jueves 20 de agosto.

    +info

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    Roxana Méndez, directora de la AND, explicó durante la sustentación que los recursos corresponden a transferencias provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), que no fueron recibidas por los municipios durante los años 2022 y 2023.

    Los municipios beneficiados son Changuinola, Penonomé, Chame, Bugaba y Santiago.

    El mayor monto corresponde a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, con $1,916,383. A Penonomé se le asignarán $731,069.97; a Chame, $721,667; a Bugaba, $626,694; y a Santiago, $253,335.

    En total, los cinco municipios recibirán $4.2 millones.

    Méndez explicó que los municipios reciben los fondos del IBI mediante una fórmula de distribución anual establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, durante 2022 y 2023, las gestiones de cobro presentadas por la AND no fueron refrendadas por la Contraloría General de la República.

    “Los mismos no fueron refrendados nunca”, explicó Méndez ante los diputados.

    Según la funcionaria, los recursos permanecieron en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), pero al no concretarse las gestiones de cobro dentro de la vigencia fiscal correspondiente, los fondos expiraron y la AND ya no podía volver a gestionarlos como parte del presupuesto ordinario.

    “Para poder hacerle frente a esa deuda, porque eso es una deuda, se está solicitando este crédito adicional”, añadió.

    Tres intentos

    Méndez indicó que la AND realizó un primer trámite en 2024, cuando la actual administración se percató de la situación, pero el proceso no logró concretarse antes del cierre del año.

    Posteriormente, en abril de 2025, la entidad volvió a iniciar las gestiones ante las distintas instituciones, pero tampoco consiguió completar el proceso.

    La tercera solicitud comenzó en abril de 2026 y, de acuerdo con Méndez, esta vez logró avanzar por las diferentes instancias.

    Informó que el crédito adicional ya recibió la aprobación de la Dirección de Presupuesto de la Nación (Diprena), el Consejo Económico Nacional (CENA), la Contraloría y el Consejo de Gabinete.

    “Estamos aquí esta noche para esta última etapa, a ver si ya se le hace justicia a cinco municipios que realmente se vieron muy afectados por esta decisión sin fundamento, por la cual jamás pudieron recibir sus fondos”, dijo Méndez, previo a la aprobación.

    Explicó que se trata de recursos que, por ley, el Estado debe transferir a los municipios.

    Más de 7,500 proyectos

    Durante la sustentación, Méndez también destacó los avances de la descentralización y aseguró que, entre agosto de 2024 y julio de 2026, la AND ha aprobado 7,597 proyectos a nivel nacional por $201.5 millones.

    Según la directora, actualmente el 80% de los corregimientos del país está ejecutando una obra financiada por la AND o adquiriendo equipos con estos fondos.

    Para la próxima reunión de la Junta Directiva de la institución, prevista para la próxima semana, se contempla la aprobación de otros 103 proyectos.

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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