'No nos bajamos', asegura Ana Matilde Gómez

“No nos bajamos y seguimos caminando…”, informó la candidata presidencial por la libre postulación, Ana Matilde Gómez, en su cuenta en la red social Twitter.

Gómez respondió así a otro tuit que, desde una cuenta anónima circuló un día antes en redes sociales, que anunciaba su posible declinación, para apoyar al también candidato presidencial por la libre postulación Ricardo Lombana.

“Ese tuit de que me bajaron anoche es completamente falso. Ustedes me vieron temprano hoy dando la cara y cumpliendo mi palabra en el debate de candidatos de Conep. No será más bien que los que no fueron son los que andan llorando e inventando y manipulando opinión publicada?”, escribió la candidata y actual diputada de la Asamblea Nacional.

También escribió: "¿Qué pasa con estos candidatos apresurados y novatos? ¡Jueguen limpio! ¡Atrévanse a enfrentarme con mi experiencia y credibilidad! ¡Dejen de estar inventando que me puse a llorar y que me obligaron a bajarme! No ha habido ninguna reunión ni en ese ni en ningún sentido parecido".