Becas atrasadas: Ifarhu promete agilizar los desembolsos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director de la entidad, Carlos Godoy, aseguró que los desembolsos avanzan, aunque reconoció que todavía hay pagos pendientes y trámites administrativos por completar.

El atraso en el pago de las becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) mantiene a miles de estudiantes a la espera de los recursos que necesitan para continuar sus estudios.

El director de la entidad, Carlos Godoy, aseguró este lunes 2 de noviembre que los desembolsos avanzan, aunque reconoció que todavía hay pagos pendientes y trámites administrativos por completar.

Godoy explicó que las cifras de ejecución presupuestaria hasta septiembre no reflejan necesariamente el avance más reciente de los desembolsos. Según dijo, desde entonces se han registrado avances en los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) y de las becas por concurso.

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Sin embargo, no precisó cuántos estudiantes han recibido efectivamente el dinero ni cuánto falta por desembolsar.

Pagos del PASE-U

El director señaló que el segundo pago del PASE-U estaba previsto para octubre, pero su ejecución depende de una serie de gestiones financieras entre el Ministerio de Educación (Meduca), el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, entidad encargada de la logística para acreditar los fondos en las tarjetas de los beneficiarios.

Godoy indicó que el desembolso correspondiente a las zonas afectadas por el terremoto ya se había realizado y que los pagos para las demás provincias debían concretarse en los días siguientes.

“Nosotros tenemos que hacer una gestión de cobro ante el Meduca para que nos la pase al Banco Nacional y poder después hacer el traspaso a la Caja de Ahorros”, explicó.

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El funcionario atribuyó parte de la demora a los procedimientos necesarios para trasladar los fondos, aunque aseguró que las instituciones trabajan de manera coordinada para completar los pagos.

Godoy también reconoció que quedaron pendientes las entregas correspondientes al primer pago del PASE-U en las comarcas y las zonas de difícil acceso. Anunció que la distribución en la comarca Ngäbe-Buglé comenzaría el lunes 9 de noviembre y adelantó que el Ifarhu publicaría los calendarios correspondientes.

Becas por concurso

En el caso de las becas por concurso, Godoy explicó que los desembolsos se realizan a medida que la Contraloría General de la República refrenda las resoluciones de pago. Según indicó, se están tramitando los pagos correspondientes a abril y julio, mientras que el tercer desembolso, previsto para octubre, requiere que los estudiantes entreguen la documentación académica solicitada.

“En la medida en que vayamos procesando esa entrega de boletín, se procede a hacer el tercer pago”, afirmó. El director añadió que la recepción de los documentos correspondientes al segundo trimestre había concluido recientemente.

Por tanto, los estudiantes que todavía no hayan completado ese requisito deberán esperar a que el instituto procese la documentación antes de que se tramite el siguiente desembolso.

Godoy indicó que el proceso abarca alrededor de 121,000 o 122,000 estudiantes, incluidos los beneficiarios de puestos distinguidos. Sin embargo, durante la entrevista no pudo precisar cuántos habían recibido efectivamente los pagos ni el monto total desembolsado.

El funcionario señaló que había solicitado un informe actualizado para conocer el avance. También aclaró que, una vez completado el trámite de un beneficiario, los pagos correspondientes a abril y julio pueden acreditarse conjuntamente en su tarjeta.

Pendientes de refrendo

Aunque Godoy aseguró que se ha registrado un avance respecto de septiembre, reconoció que el proceso depende de las gestiones de asignación presupuestaria y del refrendo de las resoluciones. Según el director, la coordinación con la Contraloría podría permitir que los desembolsos avancen con mayor rapidez.

Consultado sobre el mensaje para los estudiantes que esperan sus becas, Godoy sostuvo que el Ifarhu trabaja para cumplir con los pagos en el menor tiempo posible. “Es un trabajo que es burocrático, pero al final estamos tratando de garantizar que los pagos se hagan de la mejor manera”, afirmó.

Por su parte, la Caja de Ahorros informó que ya comenzaron los primeros pagos de las becas por excelencia, cuyos fondos se acreditan en la misma tarjeta o aplicación utilizada para recibir el PASE-U. La entidad aclaró que procesa los desembolsos siguiendo las instrucciones del Ifarhu, que determina cuándo y cómo se realizan los pagos.

También explicó que los beneficiarios que ven un saldo de cero en la aplicación podrían estar pendientes de que el instituto remita el padrón correspondiente, un registro que identifica a cada estudiante por su número de cédula y establece los fondos que le corresponden.