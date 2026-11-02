Becas del Ifarhu: miles de estudiantes esperan pagos mientras termina el año escolar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las quejas se repiten en redes sociales: padres denuncian que solo han recibido un pago del PASE-U y ninguno de las becas por concurso.

El calendario escolar entra en su recta final y noviembre encuentra a miles de estudiantes a la espera de los recursos que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) debe entregarles: sus becas.

Las quejas también se han hecho públicas y se repiten en las redes sociales, donde padres de familia manifiestan que durante este año solo han recibido un desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) y que, en el caso de las becas obtenidas mediante concursos, todavía no han recibido ningún pago.

Las cifras preliminares del Ifarhu sobre los beneficios otorgados entre enero y septiembre de 2026 registran 784,315 asignaciones en todo el país, por un monto de $141.8 millones. Esto ocurre en un año en que la institución contó con un presupuesto de $500 millones, una diferencia que plantea interrogantes sobre la ejecución de los recursos destinados a la asistencia educativa.

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Las estadísticas

De ese total, 121,832 corresponden a becas obtenidas mediante concursos, con una asignación de $68.6 millones, mientras que 662,483 son beneficios del PASE-U, que representan $73.1 millones.

La mayor cantidad de beneficios se concentra en la educación básica, con 628,131 asignaciones por $101.6 millones. En este nivel se contabilizan 102,380 becas, por $49 millones, y 525,751 beneficios del PASE-U, que suman $52.6 millones.

En educación media se reportan 151,668 asignaciones por $30.5 millones, mientras que el nivel universitario registra 4,516 becas por $9.5 millones.

Los datos muestran que el PASE-U concentra la mayor cantidad de beneficios, con más de 662,000 asignaciones, aunque las becas representan una parte importante de los recursos destinados a los estudiantes.

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La diferencia entre ambos programas también refleja que el alcance de la asistencia educativa no se limita a quienes reciben una beca por rendimiento académico o situación socioeconómica, sino que incluye a una población mucho más amplia de estudiantes.

La explicación del Ifarhu

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, fue consultado por este medio sobre los atrasos en el desembolso de las becas. Sin embargo, indicó que, por tratarse de un domingo, no atendería la consulta. “En horario laborable, con gusto”, respondió.

No obstante, la semana pasada, durante una entrevista en Radio Panamá, Godoy se refirió a los reclamos por la falta de pago de las becas de concurso. El funcionario aseguró que la institución ya canceló los compromisos correspondientes a 2024 y que los desembolsos pendientes corresponden a las asignaciones de 2026.

“En el 2024 no se debe, ya nosotros hemos pagado todo lo que es vigencia anterior”, afirmó.

Carlos Godoy, director del Ifarhu. LP/Elysée Fernández

Godoy explicó que este año el Ifarhu amplió la cantidad de becas por concurso, al pasar de una previsión presupuestaria de 60,000 a un total de 118,000 estudiantes tramitados, luego de que inicialmente se planteara otorgar más de 132,000.

Según dijo, esa decisión obligó a realizar adecuaciones presupuestarias para trasladar los fondos al renglón correspondiente a las becas de excelencia. “Aunque tuviésemos el dinero, tiene que estar en el renglón que corresponde”, señaló.

A la espera del refrendo

El director añadió que las asignaciones también deben cumplir un proceso de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República.

Godoy indicó que las 118,000 becas ya fueron tramitadas y que el Ifarhu está a la espera del refrendo de la Contraloría para proceder con los pagos. “En la medida que se refrenda, nosotros podemos hacer el desembolso”, sostuvo.

A los retrasos en los desembolsos se suma la implementación de un nuevo mecanismo de pago mediante tarjetas de débito, que el Ifarhu puso en marcha en coordinación con la Caja de Ahorros.

Los beneficiarios deben recibir y activar la tarjeta mediante una aplicación para acceder a los fondos. Este cambio introdujo un trámite adicional para los estudiantes y sus acudientes, cuya implementación se realiza progresivamente en todas las provincias. Hasta ahora, se han entregado más de 200,000 tarjetas.

Tanto el PASE-U como las becas por concurso contemplan tres pagos durante el año escolar al estudiante. Por tanto, un estudiante que recibe ambos beneficios debería obtener seis desembolsos en total. Sin embargo, según las denuncias de numerosos padres, hasta la fecha solo han recibido uno correspondiente al PASE-U, una situación que mantiene a las familias a la espera de los recursos mientras el calendario escolar se acerca a su final.