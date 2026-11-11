Becas del Ifarhu: padres de familia reclaman tras meses de espera y pagos pendientes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los padres exigen al Ifarhu un informe nacional sobre beneficiarios y pagos pendientes, fechas definitivas de desembolso, un cronograma de cumplimiento y transparencia en el uso del presupuesto.

El año escolar se acerca a su final, pero para miles de estudiantes las becas siguen siendo una cuenta pendiente del Estado. Los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se han distribuido con meses de retraso y los beneficiarios de las becas por concurso todavía esperan desembolsos correspondientes a 2026.

A la demora se suma la falta de un calendario claro, mientras el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), la Contraloría y otras instituciones intervienen en una cadena de trámites que mantiene a las familias sin certezas.

El primer desembolso del PASE-U comenzó más de cuatro meses después del inicio de clases y su distribución se prolongó hasta octubre. Sin embargo, todavía hay estudiantes pendientes del segundo pago. Los beneficiarios de las becas por concurso, entre ellos universitarios, estudiantes distinguidos y personas con discapacidad, también enfrentan retrasos.

Tabla

Ariel Hughes Garrido, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpafa), considera que la situación refleja un rezago administrativo que afecta programas concebidos para evitar la deserción, el ausentismo y la repitencia escolar, además de reconocer el rendimiento académico.

“Una beca se entrega para apoyar la educación, no para convertirse en una promesa que pierde sentido por llegar tarde”, advirtió.

Ariel Hughes, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia. Archivo

Entre enero y septiembre de 2026, el Ifarhu registró 784,315 asignaciones por $141.8 millones. De estas, 662,483 correspondieron al PASE-U, por $73 millones, y 121,832 a becas, por $68.7 millones. El presupuesto de Ifarhu para este año fue de $500 millones.

La planificación

Los cuestionamientos también alcanzan la planificación de los desembolsos. La diputada Alexandra Brenes, de la bancada de Vamos, señaló que el pasado 5 de agosto se aprobaron $38.4 millones para las becas de concurso, los estudiantes de puestos distinguidos, las personas con discapacidad y los universitarios. No obstante, aseguró que muchos de esos beneficiarios todavía no habían recibido transferencias.

Brenes también cuestionó la falta de información sobre la nueva modalidad de pago mediante tarjetas de la Caja de Ahorros. Según explicó, aunque algunos beneficiarios ya tienen la tarjeta, todavía no cuentan con el PIN necesario para utilizar los fondos.

Alexandra Brenes (centro), diputada de la bancada Vamos. LP/Elysée Fernández

Esta situación ha generado confusión entre las familias, que desconocen si deben esperar un cheque o utilizar la tarjeta para recibir el beneficio.

La burocracia

En el caso del PASE-U, la diputada identificó demoras en la coordinación entre el Ministerio de Educación (Meduca) y el Ifarhu. El programa exige que los padres de familia participen en las escuelas para padres, por lo que el Meduca debe remitir al instituto la información que acredita el cumplimiento de ese requisito. Posteriormente, el Ifarhu debe enviar la planilla a la Contraloría para su refrendo y, finalmente, la Caja de Ahorros libera los pagos.

La diputada advirtió que los atrasos afectan a distintas regiones del país. Mencionó que el 50% de los pagos pendientes se concentra en Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Oeste, Panamá Norte, San Miguelito, Colón y las comarcas.

También cuestionó que no exista un cronograma público que permita a los beneficiarios conocer cuándo recibirán el dinero.

La fiscalización, añadió, debe extenderse a la Contraloría. Brenes remitió una nota a esa institución para conocer cuántos funcionarios están asignados a revisar los refrendos de una lista que supera los 700 mil beneficiarios y cuánto tiempo toma procesar esos documentos.

Su preocupación es que los desembolsos pendientes puedan prolongarse hasta diciembre sin una fecha definida.

La explicación del Ifarhu

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, aseguró que los pagos avanzan conforme se completan y envían los archivos de los beneficiarios. Explicó que la Caja de Ahorros libera los recursos a medida que recibe la información correspondiente.

Según indicó, se estaban procesando nuevos archivos para realizar desembolsos en los días siguientes. También mencionó que alrededor de $23 millones estaban por ser liberados para el segundo pago del PASE-U.

Carlos Godoy, director del Ifarhu. Archivo

Godoy explicó que el tercer desembolso del PASE-U tiene una condición particular: depende de las calificaciones al finalizar el año lectivo. Una vez que el instituto reciba esos registros, podrá tramitar el pago.

Becas por concurso

En cuanto a las becas por excelencia académica, Godoy aseguró que deben realizarse los tres desembolsos, debido a que los documentos requeridos ya forman parte del proceso de entrega.

Las explicaciones del director no despejan, sin embargo, todas las dudas sobre el calendario de pagos ni sobre cuántos estudiantes permanecen pendientes.

“Una beca se entrega para apoyar la educación, no para convertirse en una promesa que pierde sentido por llegar tarde”

Mientras tanto, Hughes Garrido pidió al Ifarhu publicar un informe nacional que detalle los beneficiarios pendientes, los montos adeudados, las causas verificables de los retrasos y las fechas definitivas de pago.

También reclamó un cronograma de cumplimiento, transparencia presupuestaria y rendición de cuentas. “Los estudiantes no pueden seguir financiando con su incertidumbre las deficiencias administrativas del Estado”, advirtió el dirigente de los padres de familia.