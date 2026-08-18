Cable & Wireless dice que colabora con auditoría de la Contraloría y rechaza vínculo político en contratación de los Spiegel

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La reacción se produce luego de que el contralor Anel Flores, en entrevista en una televisora, anunciara que la empresa es objeto de una auditoría.

Cable & Wireless Panamá (CWP) confirmó la tarde de este martes 18 de agosto que la Contraloría General de la República realiza una auditoría forense a la empresa.

Roberto Mendoza, director senior de Asuntos Corporativos de CWP, recordó que, por tratarse de una empresa de capital mixto en la que el Estado panameño mantiene una participación accionaria del 49%, la compañía está sujeta a los procesos de fiscalización de las autoridades competentes.

“Respetamos plenamente estas facultades y, desde el inicio de la auditoría de la Contraloría General de la República actualmente en curso, hemos colaborado de manera abierta y transparente, proporcionando la información y documentación que nos ha sido solicitada. Continuaremos haciéndolo durante todo el proceso”, aseguró Mendoza.

Sus declaraciones se producen luego de que el contralor Anel Flores, en entrevista en una televisora, anunciara que la empresa es objeto de una auditoría forense y cuestionara públicamente la presencia de Julio Spiegel, cuñado del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, en la compañía durante la pasada administración.

Mendoza respondió que tanto Julio como Manuel Spiegel se incorporaron a CWP como consecuencia de la adquisición de Grupo Sonitel en 2014, mediante la figura de sustitución patronal.

“Por tanto, no se trató de contrataciones realizadas por CWP como consecuencia de una relación familiar o política”, sostuvo.

El ejecutivo recalcó que la incorporación de ambos ocurrió en 2014, cinco años antes del inicio del período constitucional 2019-2024.

Según CWP, la adquisición de Grupo Sonitel fue una transacción empresarial anunciada públicamente que permitió incorporar a la compañía a más de 350 profesionales especializados en tecnología.

Julio Spiegel continuó posteriormente su trayectoria profesional dentro de CWP hasta enero de 2023, mientras que Manuel Spiegel permaneció en la empresa hasta junio de 2025, detalló Mendoza.

“Confiamos en que la revisión objetiva de la cronología, los procesos y la documentación correspondiente permitirá esclarecer cualquier interrogante”, manifestó.

CWP pide esperar resultados de auditoría

La empresa reiteró que respeta las atribuciones de la Contraloría y consideró necesario esperar a que concluya el proceso antes de establecer conclusiones.

“CWP respeta las atribuciones de la Contraloría General de la República y considera igualmente importante permitir que la auditoría concluya y que cualquier conclusión se sustente en hechos y evidencia verificable”, señaló Mendoza.

El ejecutivo destacó además la trayectoria de la empresa, que acumula 29 años de operaciones en Panamá, y afirmó que durante ese período ha contribuido al desarrollo económico, tecnológico y social del país mediante la generación de empleos, inversiones y aportes al Estado.

“Nuestra trayectoria se ha construido sobre principios claros: hacer negocios responsablemente, cumplir con la legislación, actuar con transparencia y contribuir al desarrollo de Panamá”, afirmó.

Mendoza aseguró que CWP continuará entregando a la Contraloría toda la información que sea requerida y que la compañía tiene la capacidad de sustentar documentalmente sus actuaciones.