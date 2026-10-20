NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Fracasó -de momento...- el intento de la bancada oficialista y sus aliados del PRD por retomar la discusión del proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral.

Este lunes 19 de octubre, el proyecto sería discutido en segundo debate. Cuando se agotó el período de incidencias, aparecieron en el recinto los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra, del Tribunal Electoral (TE), proponentes del proyecto de reformas. En ese momento, la diputada presidenta Shirley Castañedas explicó que ambos magistrados estaban ahí porque habían solicitado “dirigirse al pleno con la finalidad de brindar algunas consideraciones previas a la discusión en el segundo y tercer debate del proyecto de ley 699”.

Aquello fue recibido con desagrado por las bancadas de Seguimos, Vamos y Panameñista.

“¿Esto es una cortesía o podemos hacer preguntas? Si es una cortesía para que hablen, si es un yo con yo, conmigo no cuenten”, manifestó el diputado panameñista José Luis Varela.

Hoy, en la Junta Directiva Ampliada de la @asambleapa, me opuse firmemente a que se incluyera en el orden del día la discusión de las reformas electorales.



En medio de una crisis nacional, con miles de familias damnificadas que han perdido sus hogares y viven bajo carpas y… — Popi Varela (@varelapopi) October 20, 2026

Benicio Robinson, jefe de bancada y presidente del PRD, replicó: “El diputado de Pesé tiene miedo de la discusión”. Robinson reconoció que él es uno de los que impulsó la cortesía de sala para los magistrados Arellano y Guerra.

En medio de los gritos de los distintos bandos, Castañedas declaró un receso. Eventualmente, se suspendió la sesión y seguramente la discusión será retomada este martes 20 de octubre.

La bancada de Vamos insiste en que el proyecto sea devuelto a primer debate, en atención a un informe de minoría preparado por las diputadas Walkiria Chandler y Alexandra Brenes, en el que advierten que dicha propuesta es inconstitucional.

Chandler y Brenes pertenecen a la Comisión de Gobierno, que aprobó las reformas electorales en primer debate el 23 de septiembre pasado. Ambas votaron en contra.

El TE también advirtió que en primer debate, la Comisión de Gobierno -que preside Robinson- incorporó modificaciones que representan un “retroceso” para el sistema electoral panameño.