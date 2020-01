Se complica acercamiento entre diputados panameñistas y del PRD

La cúpula del Partido Revolucionario Democrático (PRD) pidió hoy al Partido Panameñista que designe una comisión especial para discutir sobre la crisis que ha generado la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, prevista para este miércoles 1 de julio cuando empiece el segundo año legislativo.

Con esta nueva solicitud, los diputados panameñistas no tendrán la posibilidad de notificarle al diputado Crispiano Adames, candidato del PRD para presidir el legislativo, de la decisión que tomaron anoche luego de cuatro horas de reunión.

La bancada panameñista nombró a Luis Eduardo Quirós y a Luis Barría como los encargados de informarle a Adames de su decisión de no apoyarlo en la elección. Pero hasta ahora no lo han podido hacer. "No lo hemos visto", dijo en la mañana de hoy Quirós.

Benicio Robinson, presidente del PRD, aseguró que han respetado el acuerdo legislativo entre los panameñistas, por lo que piden a sus aliados hacer lo mismo.

El @PRD_Panama_ siempre ha respetado el acuerdo legislativo con el Partido @Panamenistas. Exigimos que ustedes hagan lo mismo ahora.

"Si los panameñistas piden una modificación o tienen una objeción con el acuerdo de gobernabilidad, deben designar una comisión como partido y no reunirse entre diputados", destacó una fuente del partido del PRD.

'SIEMPRE HEMOS SIDO RESPETUOSOS'

Durante un pronunciamiento leído al mediodía de hoy, el diputado Quirós aseguró el acuerdo de gobernabilidad que firmaron con el PRD fue con el propósito de fortalecer la institucionalidad del país, la cual "fue deteriorada en el quinquenio pasado".

"Siempre hemos sido respetuosos de las dirigencias de otros partidos y lo hemos demostrado con hechos durante este año, donde no propiciamos el transfuguismo y la Asamblea se manejado con equidad y transparencia", destacó.

'Fue un pacto suscrito entre partidos'

El diputado Crispiano Adames, el candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para presidir la Asamblea a partir del próximo 1 de julio, dijo que no tiene por qué conversar con sus colegas panameñistas.

“Si hay una instancia que tendrían que verificar los compañeros de la bancada Panameñista, es ante los partidos, porque éste fue un pacto [de gobernabilidad] suscrito entre los partidos, no entre diputados”, dijo Adames esta mañana, en TVN Noticias.

“Si ellos tienen una posición como tal, se la deben dirigir a la dirigencia de nuestro partido o la deben hacer pública a la faz del país, pero no dirigírmela a mí como un candidato”, remarcó.

Una de las objeciones de los diputados panameñistas es que Adames es una figura política vinculada con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2004) y con Cobranzas del Istmo, empresa que en el gobierno anterior obtuvo la concesión exclusiva para recuperar la cartera morosa del fisco. El Ministerio Público investiga irregularidades en las operaciones y comisiones de Cobranzas del Istmo, caso por el que están detenidos el empresario Cristóbal Salerno y el exdirector de Ingresos, Luis Cucalón.



“¿Quién no conoce al señor Salerno? Es miembro del PRD, un empresario de este país. Incluso creo que ocupó una secretaría de finanzas en algún tiempo en el PRD y muy amigo de dirigencias antiguas de este partido. Tenía actividades comerciales en nuestro circuito, particularmente Calidonia”, señaló. No obstante, dijo no haber cabildeado a favor de Cobranzas del Istmo.

“Yo no autorizo pagos. Yo no refrendo pagos… Eso no ha ocurrido”, indicó.

De Martinelli dijo que está “en otros parámetros”.



“Él no es un líder actual porque tiene sus situaciones particulares y judiciales, y no está en Panamá”, dijo escuetamente.

Tampoco negó su cercanía con el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson. “Hay una relación estrecha, como se precisa en todas las organizaciones”, dijo.



No negó que el PRD busque los votos entre los diputados de Cambio Democrático (CD), el partido de Martinelli.

“La política es dinámica. El año pasado, los compañeros de CD votaron por el compañero [panameñista] Beby Valderrama”, resaltó.