Contralor Flores reporta $2.4 millones desembolsados por el terremoto y evita hablar de Roxana Méndez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dichos fondos forman parte de las medidas adoptadas para responder a las necesidades de las comunidades de las cuatro provincias afectadas por el sismo.

La distribución de fondos públicos a alcaldías ($20 mil) y juntas comunales ($10 mil) afectadas por el terremoto del 9 de octubre quedó en medio de una polémica tras la renuncia de Roxana Méndez a la dirección de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

Mientras algunos gobiernos locales, como los municipios de La Villa, en Los Santos, y Natá, en Coclé, aseguran que aún esperan los recursos, el contralor Anel Flores informó que se distribuyeron $2.4 millones entre 228 alcaldías y juntas comunales y que prepara nuevos desembolsos.

Dichos fondos forman parte de las medidas adoptadas para responder a las necesidades de las comunidades de las cuatro provincias afectadas por el sismo.

El contralor Anel Flores informó que ya se distribuyeron $2.48 millones entre 228 alcaldías y juntas comunales. Añadió que se prepara una nueva planilla para atender a las áreas prioritarias de las cuatro provincias afectadas que quedaron fuera del primer desembolso. Se espera… pic.twitter.com/MeI1T2ryat — La Prensa Panamá (@prensacom) October 20, 2026

Los pendientes

Flores reconoció que algunas alcaldías y juntas comunales quedaron fuera de la primera distribución. Según explicó, la Contraloría prepara una nueva planilla para incorporar a las entidades que no fueron incluidas en el desembolso inicial. La intención, dijo, es agilizar la llegada de los recursos a los gobiernos locales que requieren apoyo para atender la emergencia.

El contralor señaló que el procedimiento se concentró en las áreas consideradas prioritarias. La rapidez con la que se intentó distribuir el dinero provocó que algunas entidades no fueran incorporadas en la primera lista, por lo que ahora se trabaja para corregir esas omisiones.

“Esta semana debemos haber culminado con las áreas de problemas”, afirmó el funcionario, al referirse al calendario previsto para completar los desembolsos en las zonas afectadas. No precisó, sin embargo, cuánto dinero adicional será distribuido ni cuántas entidades locales permanecen a la espera de los recursos.

Flores informó que ya se distribuyeron $2.48 millones entre 228 alcaldías y juntas comunales, y que esta semana esperan completar una nueva planilla para atender a las áreas prioritarias que quedaron fuera del primer desembolso.https://t.co/SFqPJqZLJz pic.twitter.com/t4Glv29Nca — La Prensa Panamá (@prensacom) October 20, 2026

Flores también aclaró que los desembolsos extraordinarios para las zonas afectadas no modifican el curso habitual de los subsidios que reciben las demás alcaldías y juntas comunales.

Esos pagos, indicó, continúan conforme a la programación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). De esta manera, distinguió entre los recursos destinados a responder a la emergencia y las transferencias ordinarias a los gobiernos locales.

¿Diferencias con Méndez?

La conferencia también estuvo marcada por una pregunta sobre la relación del contralor con Roxana Méndez, quien renunció a la dirección de la AND en medio de cuestionamientos sobre los desembolsos pendientes a alcaldes y representantes de corregimiento.

Flores evitó referirse a una posible diferencia con la exfuncionaria y señaló que ese no era el tema que correspondía abordar en ese momento.

La exdirectora de Descentralización, Roxana Méndez. Foto: LP/ Alexander Arosemena

En Natá, los fondos anunciados por el presidente José Raúl Mulino para atender la emergencia llegaron a las siete juntas comunales, pero no a la alcaldía. El alcalde, Harry Agrazal, denunció que los $20 mil prometidos al municipio siguen pendientes y aseguró que recibió información sobre supuestas gestiones para impedir el desembolso.

Según relató, desde el Ministerio de Economía y Finanzas le transmitieron que para la alcaldía de Natá “no hay nada”. Agrazal, pese a identificarse como parte del oficialismo, cuestionó la falta de apoyo del Gobierno y pidió que se cumpla con la entrega del dinero anunciado.

En el distrito de Los Santos, el alcalde Raúl Montenegro también denunció que no recibió los fondos extraordinarios anunciados por el Gobierno para atender la emergencia provocada por el terremoto.

Su reclamo se suma al de otros gobiernos locales que aseguran estar a la espera de recursos para responder a las necesidades de las comunidades afectadas, mientras la Contraloría informa que prepara nuevos desembolsos para las alcaldías y juntas comunales que quedaron fuera de la primera distribución.

Las declaraciones del contralor se produjeron durante el anuncio de una teletón destinada a recaudar fondos para construir viviendas para las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre.