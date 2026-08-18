Dan de alta a exfuncionario herido durante altercado con la Policía Municipal

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Yaritza Llerena, hija del exservidor municipal, informó que su padre salió del Hospital Santo Tomás la tarde de este martes.

Dieron de alta a Alberto Llerena, el exfuncionario de la Alcaldía de Panamá que resultó herido en la cabeza durante un altercado con agentes de la Policía Municipal en el edificio Hatillo.

Yaritza Llerena, hija del exservidor municipal, informó que su padre salió del Hospital Santo Tomás la tarde de este martes 18 de agosto, después de permanecer 15 días hospitalizado.

“Está evolucionando bien, pero es obvio que tras una operación no se sana de la noche a la mañana”, dijo.

Llerena resultó herido en medio de una protesta por el pago de prestaciones laborales en la sede de la Alcaldía de Panamá.

El exfuncionario fue sometido a una cirugía debido al fuerte golpe que recibió en la cabeza.

Llerena reclama el pago de la prima de antigüedad. La semana pasada, la Alcaldía informó que la Dirección de Recursos Humanos atendió a la hija del exfuncionario y le comunicó que ya se tramita el pago de las vacaciones acumuladas y la prima de antigüedad.

Según la información proporcionada por la Alcaldía, a Llerena le corresponden 15 meses de salario y el trámite podría demorar aproximadamente seis meses.