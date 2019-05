Entre desayunos y entrevistas, arrancó la jornada de los candidatos presidenciales

Desde primeras horas de la mañana, los siete candidatos a la Presidencia de la República se mostraron muy activos.

La agenda de los presidenciales comenzó con declaraciones a los medios de comunicación, en la que detallaron sus recorridos a lo largo del día. Todos ellos coincidieron en el llamado a los electores a salir a votar temprano.

Desde las 5:30 a.m., el candidato Saúl Méndez, por el partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), le abrió las puertas a periodistas en su residencia ubicada en Nuevo San Juan, provincia de Colón. Contó que uno de los primeros puntos en su agenda de hoy será la visita y entrega de ofrenda floral a la tumba de Victoriano Lorenzo, en el cementerio Amador, en la ciudad de Panamá. Sobre la jornada electoral de hoy, enfatizó: "nunca más por los mismos".

El candidato por el(PRD) y Laurentino Nito Cortizo , agradeció el apoyo y el cariño que le han brindado a lo largo de la campaña. "El triunfo será de todos, sigamos trabajando hasta el último día, vamos con todo", dijo Cortizo. Añadió que honrará a su madre "trabajando duro y combatiendo la corrupción".

José Isabel Blandón , del, agradeció el apoyo recibido por su familia, por los candidatos de ambos partidos, incluso de independientes, así como de simpatizantes de todo el país.

El candidato oficialista pidió votar a conciencia este domingo, “evaluando las distintas candidaturas”. "La decisión que se tome va a afectar a su familiar en los próximos cinco años", agregó.

“Ánimo, ánimo, hoy todos podemos dar una sorpresa”, aseguró, por su parte, la candidata presidencial por la libre postulación Ana Matilde Gómez

“Yo me he esforzado para que el mundo conozca que las mujeres panameñas estamos listas para gobernar. Yo he demostrado una experiencia, una trayectoria”, resaltó Gómez.

En tanto, Ricardo Lombana , candidato presidencial por la libre postulación, inició su jornada preparando el desayuno de su familia, como acostumbra hacerlo todos los domingos. Huevos revueltos, unas tostadas, café o jugo de naranja, es el menú preferido de los Lombana.

Luego, recibió a la comunidad china de Panamá que llegó a su residencia, ubicada en Hato Pintado, con una alegoría de leones, animales que juegan un papel muy importante en la mitología china y representan alegría y felicidad.

La danza de los leones fue acompañada con tambores y címbalos, los cuales marcan los movimientos de los danzantes. Esta danza es ejecutada en ocasiones especiales para desear suerte y ahuyentar el mal.

Lombana habló también de lo que esperaría del electorado. Que panameños evalúen su decisión, sin olvidar a aquellos candidatos y partidos que han despilfarrado el dinero de los panameños. Se refería a las contrataciones en planillas y donaciones manejadas por diputados de la Asamblea Nacional (AN, que sumaron poco más de $166 millones desde 2014 hasta esta fecha, de acuerdo con un informe divulgado por la Contraloría General de la República).

Lombana, un candidato que se valió de las redes sociales y el internet para conectarse con los votantes, dijo que confía en el voto joven y el mandato que este dará respecto al futuro presidente del país. Sus palabras se dieron a la salida de su residencia, después de desayunar con su familia y antes de dirigirse a votar.

El otro candidato por libre postulación Marco Ameglio invitó a la población a votar temprano “con sabiduría”. Recordó que esta decisión dura cinco años, por lo que debemos preguntarnos “cuál es el país que queremos” en este tiempo. “Es el momento de actuar”, expresó.

El candidato de Rómulo Roux llegó a las 7:45 a.m. a las instalaciones del Hotel Sheraton, donde dio sus primeras declaraciones a los medios.

El candidato de CD solicitó que salgan a votar a conciencia para lograr un cambio donde crezca la economía. "Nosotros estamos movilizando, estamos estructurados para lograr el crecimiento económico, trabajaremos en la agenda social que se ha quedado atrás", dijo Roux.