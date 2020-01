‘Me despojaría de los privilegios’

ADMINISTRACIóN DE JUSTICIA.MAGISTRADA HABLA SOBRE LAS CUESTIONADAS PRERROGATIVAS

La magistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño no dispone de mucho tiempo. Tiene la agenda "apretadísima". Pese a ello, nos atiende en su despacho. "Ando a mil", dice. Aunque tiene un resfriado que la mantiene algo afónica, luce regia. No hay tiempo para vueltas, así es que vamos al grano.

El primer tema sobre el que la inquirimos fue el de los cuestionados privilegios. "No tendría ningún problema para despojarme de esas prerrogativas, absolutamente", señala con voz firme, y agrega: "Mira, en lo que se refiere al uso del combustible, por ejemplo, puedo decirte que hago devoluciones cuando no utilizo la cantidad que se me asigna... eso quiere decir que yo no necesito toda la gasolina que me ofrecen".

La magistrada expresa con convicción que "debemos evaluar el tema de los privilegios, pues la ciudadanía considera que tenemos un buen salario, lo que no es mentira".

Recuerda que Panamá es un país de grandes desigualdades y, según ella, eso es lo que hace que la gente vea en forma negativa el hecho de que, además del salario, existan otros "complementos".

A su juicio, hay otro problema que tiene que ver con los privilegios y es que algunos funcionarios abusan de esas prerrogativas. "Y no digo que todos, sino algunos... ¿qué necesidad hay, por ejemplo, de estar cambiando el carro cada tres años? El que quiere hacerlo, que lo haga, pero, ¿por qué tiene que ser exonerado de impuestos?, a eso es lo que me refiero cuando hablo de excesos, porque, francamente, se trata de una exageración", expresa con marcado énfasis.

"Yo le digo con toda sinceridad que si se hace la revisión de esas consideraciones y hay la necesidad de eliminar esas prerrogativas, para nada me sentiría disminuida".

La alta funcionaria judicial asegura que si no existieran esos privilegios o esas prerrogativas, igual hubiera asumido el cargo que hoy ejerce. En ese sentido indica: "Yo no estoy aquí (en la Corte) por ningún privilegio".

Recordó la magistrada que esas prerrogativas están señaladas en la ley y, según su parecer, hay que revisar esas disposiciones que han permitido que se den excesos o abusos.

-Magistrada, dejando a un lado el tema de los privilegios, las críticas que se le hacen a la administración de justicia ¿son justas o son solo producto de percepción?

-Administrar justicia es una tarea muy noble, pero también muy compleja, porque la gente pone en las manos de los funcionarios sus problemas; por lo tanto, el juez tiene que tener principios muy sólidos de integridad... pienso que es ahí donde se presenta el problema: que la gente siente que los jueces no tienen esa solidez en los principios.

No obstante, estoy segura de que dentro del sistema de justicia hay mucha gente honrada, honesta, que trabaja con esos principios, pero hay realidades que se presentan y quienes tenemos la responsabilidad de dirigir debemos actuar. No es posible que sigamos diciendo que el problema que tenemos es producto de una percepción, existen realidades que hay que enfrentar: hay denuncias, hay gente que le expresa a su superior lo que está sucediendo; entonces, no podemos cruzarnos de brazos. Deben hacerse los procedimientos necesarios; y no estoy hablando de que se debe hacer una "cacería de brujas", como dicen por ahí.

Cuando un funcionario es denunciado, debe existir un mecanismo cierto, una forma efectiva de que la investigación se haga y que haya un resultado. Eso no puede quedarse sin respuesta.

-Entonces, ¿usted cree que se debe limpiar la administración de justicia?

-Sí, hay que hacerlo. Hay que hacer una labor de limpieza, un proyecto de trabajo que nos permita un fortalecimiento de la sección de auditoría judicial para que cada juez sepa cómo está funcionado su despacho y por qué razones tiene causas de cinco y 10 años sin resolver y eso está planteado en el Pacto por la Justicia.

-A propósito, la gente también se queja de la lentitud en la justicia.

-Eso es así; y al respecto quiero decirte que el juez no tiene la facultad de administrar justicia, sino el deber de administrarla y para eso está. Tiene que tomar decisiones, a veces con grandes preocupaciones. Hay ocasiones en que uno en la noche se pregunta: "bueno, ¿pero cómo fallo en este caso?, ¿cómo puedo resolverlo de la manera más justa, más apegada al derecho, a la justicia y a la equidad?... entonces no se trata de una tarea sencilla, pero tenemos que cumplir con ese deber. Muchas veces el juzgador tiene que atreverse a decidir y no dejar la causa a un lado, porque, bueno, "voy a ver qué pasa", ¡no!, se trata de una necesidad de estudio, de preparación, de exigencia personal, pero, sobre todo, de compromiso con el trabajo.

-¿Se siente Ud. una arrinconada social, como lo manifestó uno de sus colegas?

-El concepto de arrinconado social cuando se expresó, estoy segura de que tuvo otra connotación, pero yo no me puedo sentir arrinconada social con el cargo que ejerzo, por el contrario. No puedo ser una arrinconada social cuando yo, efectivamente, desarrollo un trabajo que la ciudadanía necesita.

Estoy contenta con mi trabajo, aunque me cuesta, porque es complejo y se trata de un compromiso que tengo que mantener, porque si fallo estaré sometida a un cuestionamiento.

-Salimos mal en el índice de corrupción que hace poco se dio a conocer. De una calificación ideal de 10 puntos, Panamá fue evaluada con 3.5, ¿cuál es su opinión al respecto?

-Pienso que los medios de comunicación deben contribuir a que esta situación mejore. Destacamos mucho lo malo. Otro aspecto que quiero subrayar es que aquí hay quienes tienen un doble discurso, una doble moral, que por un lado quieren que haya transparencia, "pero cuando me toca a mí busco la influencia". No se puede exigir transparencia para algunas cosas y utilizar la influencia para otras.

No se puede predicar algo y estar haciendo otra cosa, y esa es una situación que tenemos que erradicar para transformar el país.

PERFIL

.PERSONAJE: Es licenciada en Filosofía, Letras y Educación y Profesora de Segunda Enseñanza con especialización en Pedagogía. Tiene también una licenciatura en Derecho, título que obtuvo en la Universidad de Panamá. Es catedrática de la Universidad de Panamá y ha ejercido diversos cargos.