Diputados archivan dos denuncias contra Cortizo y otras contra magistrados

Los diputados de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional archivaron la tarde de este martes, 26 de octubre, dos denuncias contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León y Olmedo Arrocha.

Arrocha mantenía una denuncia penal y dos querellas. En tanto, De León tenía una querella penal.

El diputado Leandro Ávila, presidente de la comisión, dijo que “las denuncias básicamente se están dando en función de los fallos que hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nosotros no podemos inmiscuirnos en esos fallos”.

Explicó que en el caso del mandatario, se le presentó una denuncia “criminal” por presuntamente incitar y atentar contra el orden público y violar la Constitución.

El recurso fue impulsado por el abogado Abdiel González, quien explicó que el presidente hizo unas declaraciones en la cual, a su juicio, “incitaba a la población civil violar el artículo 183″ de la Constitución que establece que uno de sus deberes es mantener el orden público.

González se refiere a las declaraciones de Cortizo del 9 de diciembre de 2020, en un acto en el Hospital del Niño, donde dijo: “Y si en algún momento llego a salir positivo (por Covid-19), de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa... A mi me gusta salir, ver la gente, hablarle”.

Según Ávila, esa denuncia no tiene “fundamento jurídico”. El diputado indicó que en la Comisión de Credenciales aún quedan pendientes 9 denuncias contra magistrados y dos contra el presidente.

(Con información de Aminta Bustamante)