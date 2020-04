Diputados cierran periodo de sesiones y le piden a Cortizo sancionar proyectos de moratoria

ÓRGANO DEL ESTADO

Entre saludos, disculpas y la petición al presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, para que sancione las leyes de moratoria, los diputados culminaron este jueves 30 de abril la segunda legislatura del primer periodo de sesiones ordinarias.

Los diputados utilizaron al menos tres horas de la sesión para un extenso periodo de incidencia, del cual participó la mayoría de las bancadas.

Hubo llamados a la cordura, para que el próximo periodo legislativo haya debate de altura, también enviaron saludos adelantados a los trabajadores del país que se celebra mañana 1 de mayo y la insistencia para que Cortizo sancione los proyectos de ley 287, 295 y 281, que establecen, entre otras cosas, prórrogas financieras y en servicios de eléctrico, de agua e internet.

“El pueblo espera la moratoria... el presidente todavía está a tiempo, si todavía está en sus manos que lo haga”, dijo Everardo Concepción de la bancada panameñista.

También hubo reproches. El diputado Gabriel Silva, independiente, manifestó que su prioridad en la Asamblea es la lucha contra la corrupción y cuidar los recursos del pueblo.

Cuestionó que él junto a otros diputados han presentados iniciativas contra la corrupción como la declaración de bienes de los diputados y embajadores y que no han recibido un primer debate.

Silva reprochó al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, que aunque prometió que en su periodo como presidente lucharía contra la corrupción, lo que hizo fue aprobar una ley que le permite a las empresas confesas de corrupción licitar con el Estado.

Se refería al proyecto de ley 10, que modifica la Ley 22 sobre contrataciones públicas.

“A mí no me van a extorsionar no voy a vender mi voto, si me quieren planchar mi propuestas que lo hagan, pero siempre le diré la verdad a mis electores , que solo me pidieron honestidad”, puntualizó el independiente.

Por su parte, el perredista Ricardo Torres pidió a sus colegas que en el próximo periodo espera se mantenga el respeto y los debates de altura. Este medio conoció que mañana viernes el Ejecutivo podría estar pronunciándose sobre los proyectos de ley 287, 295 y 281, que establecen prórrogas financieras y en servicios de eléctrico, de agua e internet.

LO APROBADO

Hoy se aprobó en tercer debate el proyecto de ley 327, que modifica la Ley 37 de 2009, sobre Descentralización de la Administración Pública, para que los gobiernos locales puedan usar los fondos del Impuesto de Bien Inmueble para funcionamiento.

Así como el proyecto de ley 308, por el cual se regulan los procesos de Actuación Preventiva y de Resolución de Bancos en Dificultades y se subrogan los Capítulos XV, XVI, XVII Y XVIII del Título 111 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998.

Igualmente, el proyecto de ley 300, que crea el plan nacional de emergencia y el proyecto 312, que establece medida para los funcionarios en situaciones de riesgo por causa del coronavirus, entre ella, la entrega de una dispensa a aquellos servidores públicos con enfermedades crónicas o de riesgo.

El miércoles los diputados sesionaron hasta pasadas las 6:00 p.m., en busca de aprobar la mayoría de los proyectos que esperaban segundo debate, para hoy darle su respectivo tercer debate.

Por ejemplo, el proyecto 327, plantea que de carácter transitorio que solo durante este año que los gobiernos locales (679 juntas comunales y 81 alcaldías)puedan usar el 100% de los fondos del Impuesto de Bien Inmueble (IBI), que traspasa el Gobierno a través de la Secretaría de la Descentralización, para pagar la planilla mientras dure la crisis por el covid-19.

“Durante la vigencia fiscal del año 2020, los municipios podrán destinar el 100% del monto final que reciban en concepto del impuesto de inmueble, incluyendo todos los saldos no comprometidos para inversión de los años fiscales 2016, 2017,2018 Y 2019, para gastos de funcionamiento”, establece la propuesta.

Los municipios distribuirán, mediante Acuerdo Municipal, el monto que reciban en este concepto, estos fondos podrán ser transferidos a las juntas comunales según se establezca al acuerdo municipal.

Añade que los municipios “cubrirán los gastos de funcionamientos conforme a lo establecido en el Presupuesto de Gasto del respectivo Municipio para la vigencia 2020 con los fondos que reciban de las transferencias del impuesto de inmueble”.

En las últimas semanas, los Municipios han advertido al Ejecutivo que de no recibir ayuda financieramente tendrán que cerrar sus puertas afectando, en algunos sectores la recolección de la basura y las casas de justicia de paz.

La propuesta también establece, además que los fondos municipales provenientes del impuesto de inmueble, en proporción a los gastos operativos de cada unidad administrativa, tomando en cuenta los servicios que prestan a la comunidad, la extensión territorial y densidad de la población.

El proyecto 308 incluye, entre otras cosas, un párrafo a las facultades del liquidador o de la junta liquidadora.

El liquidador o la Junta de Liquidación tendrá entre sus facultades: “Llevar a cabo el pago de los pasivos, de manera proporcional a los activos líquidos, previa calificación y graduación de los pasivos conforme con lo dispuesto en la ley y en todo caso a prorrata. Los pasivos podrán ser compensados contra activos siempre que (i) el activo y el pasivo estén evidenciados en documentos que tengan fecha cierta, conforme se dispone en el artículo 859 del Código Judicial, (ii) los documentos que evidencian el activo y pasivo estén fechados con anterioridad a los seis meses previo a la fecha de ejecutoria de la resolución que ordena la liquidación del banco, y (iii) que el o los titulares de los activos y pasivos no sean parte relacionada del banco en liquidación, según se define en la normativa vigente”.

Su proponente, el diputado Raúl Pineda indicó que el proyecto busca “proteger los activos de los depositantes”.

LO PENDIENTE Y LA REELECCIÓN

Entre las iniciativas pendientes que no logró debatir el pleno está el proyecto 96, que modifica el Reglamento Interno de la Asamblea.

La discusión según , planteó el jefe de la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático, Ricardo Torres se iniciará el próximo periodo en una mesa técnica con diputados de diferentes bancadas.

Fuentes legislativas señalaron que esta semana la bancada del PRD, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y algunos diputados de otras bancadas pactaron reelegir a Castillero como presidente del Legislativo.

El próximo 1 de julio, los diputados deben elegir una nueva junta directiva. De hecho, durante la sesión varios diputados le agradecieron a Castillero por su paciencia, por escucharlos y permitirles expresarse libremente en el pleno.

Al culminar la sesión Castillero leyó un recuento sobre las leyes aprobadas durante dicho periodo, así como la asistencia de sus colegas , las cuales dijo son envidiables.

Agradeció a sus colegas por haberle permitido ser presidente. Destacó entre las leyes sancionadas, la del teletrabajo, el Ministerio de Cultura, entre otras.