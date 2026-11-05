NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara de Diputados de Paraguay aceptó este jueves someter a un juicio político a Santiago Peña, quien horas antes renunció a la Presidencia, en medio de la crisis que estalló tras la intervención de Ueno bank, entidad privada con la que el saliente mandatario ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios depósitos de instituciones públicas.

Los 78 asistentes al plenario aprobaron por unanimidad que se active el juicio previsto en el artículo 225 de la Constitución contra Peña, a quien los diputados acusan de “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”.

Información en desarrollo...