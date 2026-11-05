La Cámara de Diputados de Paraguay aceptó este jueves someter a un juicio político a Santiago Peña, quien horas antes renunció a la Presidencia, en medio de la crisis que estalló tras la intervención de Ueno bank, entidad privada con la que el saliente mandatario ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios depósitos de instituciones públicas.

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Los 78 asistentes al plenario aprobaron por unanimidad que se active el juicio previsto en el artículo 225 de la Constitución contra Peña, a quien los diputados acusan de “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”.

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