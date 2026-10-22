Sicariato en el centro de la capital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un doble homicidio en Perejil, Calidonia, dejó dos muertos. Una cámara de seguridad captó la huida de los sospechosos.

Danilo Derick González, de 28 años, y un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales J.S.A.W., murieron a tiros la tarde del miércoles 21 de octubre, alrededor de las 6:10 p.m., en calle Primera de Perejil, corregimiento de Calidonia.

Ambos viajaban en los asientos delanteros de un vehículo Kia Soluto blanco cuando fueron atacados por los dos hombres que iban sentados detrás.

Una cámara de seguridad del sector grabó el final del ataque. En el video se observa el sedán avanzar lentamente por la calle. De pronto se abre la puerta trasera izquierda mientras el auto sigue en marcha.

Así ocurrió el doble homicidio en Perejil: los presuntos responsables viajaban en el asiento trasero del vehículo, detrás de las víctimas, que ocupaban los puestos de conductor y copiloto.https://t.co/SFqPJqZLJz pic.twitter.com/GfLhIwJlbm — La Prensa Panamá (@prensacom) October 22, 2026

El vehículo, ya sin control, rueda unos metros hasta chocar contra los carros estacionados a un costado de la vía. En ese momento, dos hombres bajan del asiento trasero y huyen corriendo hacia la acera de enfrente hasta salir del área. Dentro del carro quedaron el conductor y su acompañante, sin vida.

Joel Hurtado, jefe de la Octava Zona de la Policía Nacional, informó que los presuntos homicidas son dos hombres de entre 20 y 28 años aproximadamente.

Afirmó además que tenían relación con las víctimas. “Son personas que tienen un vínculo, porque como ustedes pudieron observar venían juntos en el vehículo”, manifestó a los periodistas.

484 Homicidios se habían cometido en el país hasta el 18 de octubre. 70 Crímenes están vinculados al pandillerismo. 11 Asesinatos se han registrado en Calidonia en lo que va del año.

El agente aseguró que el vehículo en el que los sospechosos se dieron a la fuga ya fue ubicado. Añadió que se mantiene una alerta en toda la zona policial, con los puntos de control activados, para dar con su paradero.

Al lugar de los hechos acudió personal de criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el levantamiento de los cuerpos.

El doble homicidio ocurrió el mismo día en que, a las 6:00 a.m., un hombre de 52 años fue asesinado a tiros en calle Tercera de Pueblo Nuevo, cerca de la sede del Sistema Penal Acusatorio en la Transístmica.

Según testigos, los disparos salieron de un sedán de color dorado.

Las cifras

De acuerdo con el más reciente informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), actualizado al 18 de octubre, el país acumula 484 homicidios en 2026, de los cuales 475 son intencionales.

Son 5 casos más que en el mismo periodo de 2025, un aumento del 1%. La tasa nacional es de 10 por cada 100 mil habitantes.

La provincia de Panamá concentra 297 homicidios, 9 más que el año pasado (+3%). Su tasa es de 17.9 por cada 100 mil habitantes, nivel que el SIEC califica como “violencia notable, requiere atención”. El distrito capital suma 203 casos.

Calidonia registraba 9 homicidios en lo que va del año. Es el segundo corregimiento con más casos del sector oeste de la capital, después de Ancón (15). Con este doble crimen, la cifra sube a 11.