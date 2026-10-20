NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Educación, Ventura Vega, confirmó este martes 20 de octubre que la celebración de las actividades para las fiestas patrias se realizarán de acuerdo con la posibilidad de cada región.

El anuncio fue hecho tras la sesión del Consejo de Gabinete en la Presidencia de la República.

La decisión de permitir las actividades patrias se da en medio de las labores de recuperación de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 que se registró el pasado viernes 9 de octubre.

El titular de Educación informó que en la ciudad capital se desarrollarán los desfiles patrios como está previsto en las rutas 1 y 2.

Con respecto a las otras provincias, Vega indicó que los municipios serán los que tomen la decisión de acuerdo a su realidad.

“El 3 y 4 de noviembre son días que nos representan como panameños. Por eso vamos a permitir la realización [de las actividades patrias] garantizando la seguridad y rindiendo honores a los hombres y mujeres solidarios de nuestra nación”, afirmó Vega.

Agregó que todas las regiones del país, en la medida de sus posibilidades, tendrán la oportunidad de celebrar el 3 y 4 de noviembre.

“Los otros días de noviembre, la decisión es de los consejos municipales. En Colón, la decisión es del alcalde”, destacó Vega.