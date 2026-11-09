El avión presidencial vuela en secreto

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El avión Legacy 600 con matrícula HP-1A, perteneciente al Estado panameño y destinado al uso oficial, ya no puede ser monitoreado.

Su información ha sido bloqueada en los sitios que usualmente permiten rastrear los vuelos de aeronaves privadas, comerciales y militares.

Hasta hace poco, los datos aún estaban disponibles, pero el pasado mes, cuando el presidente José Raúl Mulino se encontraba de gira en Asia, fueron bloqueados.

En el sitio flightaware.com, aparece ahora una leyenda que indica que el seguimiento “público” de la aeronave ya no está disponible, “a petición de su propietario u operador”. Por tanto, se desconoce si desde su desaparición del sistema de monitoreo, al HP-1A se le ha dado algún uso ajeno a las funciones del presidente de la República o en beneficio de alguna persona.

El HP-1A tiene ya 18 años y ninguno de los antecesores de Mulino había bloqueado su monitoreo.

La Prensa preguntó en la Presidencia de la República dónde está el avión y por qué se había bloqueado su rastreo. Solo respondieron escuetamente que se encuentra “en mantenimiento” en Estados Unidos.

En Panamá Compra consta que el 16 de octubre pasado, la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) gestionó la compra de una “caja contra incendios” por $6,962 a la empresa Silver Aviation.

El 21 de julio de 2021, el Consejo de Gabinete de aquel momento aprobó un contrato de mantenimiento con la empresa Embraer Aviation International EAI, por $6.4 millones, con una duración de cinco años.

En Dallas

La última vez que se supo con exactitud dónde estaba el HP-1A fue el 1 de octubre pasado.

Esto es lo que aparece cuando se intenta conseguir información del HP-1A, que es el avión propiedad de la República de Panamá.

Ese día, la Presidencia de la República comunicó la partida de Mulino a Singapur y Vietnam.

El Legacy 600 sí despegó el 1 de octubre, pero se quedó en este hemisferio. No llegó a Asia. Aterrizó primero en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en California, Estados Unidos, y poco después voló al aeropuerto de Love Field, en Dallas, Texas.

Con el avión presidencial en Dallas, no se sabe en qué aeronave llegó Mulino a Singapur. No obstante, habría viajado de Singapur a Vietnam en un vuelo chárter, en un Gulfstream G450 con matrícula VP-CWS. La Presidencia de la República nunca dijo nada al respecto, pero ese avión privado aparece en las fotografías de la llegada de Mulino a Hanói, el lunes 5 de octubre. La aeronave estaba estacionada en la zona protocolaria del aeropuerto, junto a la comitiva presidencial y frente a una alfombra roja dispuesta en la escalerilla.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, y su esposa, Maricel Cohen de Mulino, durante su llegada a Hanói, Vietnam el lunes 5 de octubre. Foto: Tomada de VietNam News Agency

Poco antes, Mulino sí utilizó el HP-1A para cruzar el océano. Lo hizo el 1 de junio pasado, cuando visitó Atenas, Grecia, para participar en la feria marítima Posidonia 2026.

A Chiriquí jueves y domingos

Ese mismo mes, hay registros de que el avión viajó en cuatro ocasiones a David, Chiriquí. El jueves 11 de junio cubrió la ruta de Albrook al aeropuerto Enrique Malek, en David. Ese mismo día, regresó a la capital. Posteriormente, el domingo 14 de junio, repitió el mismo trayecto.

Luego, el jueves 25 de junio, el avión voló nuevamente de Panamá a David, ida y vuelta, donde el presidente, al día siguiente, entregó títulos de propiedad y recorrió el hospital de Bugaba. La aeronave repitió el trayecto el domingo 28 de junio.

Captura del sitio flightaware.com que muestra los viajes realizados por el HP-1A, entre el 6 y el 14 de junio de 2026.

El jueves 9 de julio, el HP-1A cubrió la ruta Albrook-Bocas del Toro-David-Albrook. Ese día, el presidente develó una placa en la ciudad deportiva de Changuinola. El domingo 12 de julio regresó al aeropuerto Enrique Malek, donde aterrizó a las 12:25 p. m. A las 2:26 p. m. de ese mismo día ya estaba de vuelta en Albrook. Parece existir un patrón relacionado con los fines de semana y los numerosos viajes a David: el avión presidencial permanece muy poco tiempo en la pista del Enrique Malek; su comportamiento se asemeja al de una escala para dejar y recoger pasajeros.

Una donación de Taiwán

1 El HP-1A es un Legacy 600 fabricado por la empresa brasileña Embraer. Panamá lo recibió a principios de 2010. 2 Costó $22 millones, que fueron donados por Taiwán al gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). 3 Tiene capacidad para 13 pasajeros y 3 tripulantes. Su autonomía es de 6,019 km. 4 En 2021, la AAC fue autorizada para contratar a Embraer Aviation para el mantenimiento del HP-1A, por cinco años, a un costo de $6.4 millones.

La ciudad de David está, por carretera, a unos 45 minutos de Boquete, donde residentes aseguran que, en las proximidades, la familia Mulino tiene una casa de campo. En Boquete no hay aeropuerto.

El jueves 10 de septiembre ocurrió lo mismo: el avión presidencial partió de Albrook hacia David. El domingo siguiente hizo la misma ruta.

Retroceso a la transparencia

Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), cuestionó la opacidad en el manejo de un bien que es propiedad del Estado.

“Desde una posición de defensa de la transparencia, podría sostenerse que la discusión no debe centrarse únicamente en si el avión aparece o no en las plataformas de rastreo aéreo, sino en si el Estado está ofreciendo información equivalente que permita verificar el uso adecuado de un bien público. Si la respuesta es negativa, la medida constituye un retroceso respecto de los principios de publicidad, rendición de cuentas y control ciudadano que inspiran la Ley 6 de 2002”, señaló.

El presidente José Raúl Mulino llegó a Atenas, Grecia, el 1 de junio de 2026, en el avión presidencial. Viajo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino y fue recibido con honores oficiales en el Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas. La comitiva de bienvenida estuvo integrada por el ministro de Infraestructura y Transporte de Grecia, Chistos Dimas; el embajador helénico en Panamá, Efthymios Efthymiades; la embajadora de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos; y el canciller de la República, Javier Martínez Acha.

“El avión presidencial no es un bien privado. Es un activo financiado y mantenido con fondos públicos. Los ciudadanos tienen un interés legítimo en conocer cuándo se utiliza la aeronave, con qué propósito se realizan los vuelos, quiénes integran las delegaciones oficiales, cuáles son los costos asociados a cada misión y qué resultados o beneficios concretos se derivan de esos desplazamientos”, remarcó.