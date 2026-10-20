NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Contraloría General de la República convocó a una conferencia de prensa para este martes 20 de octubre.

La comparecencia se realiza en el Salón de Contralores, en la planta baja del edificio de la institución. Hasta el momento, la convocatoria no detalla el tema que abordará el contralor.

Este llamado ocurre después del terremoto del pasado 9 de octubre y la declaratoria de emergencia, que permite canalizar hasta 100 millones de dólares y atender los daños provocados por el sismo de magnitud 7.5.

Siga aquí el desarrollo de esta conferencia.