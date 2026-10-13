Balance en Panamá: 11,460 personas afectadas y 1,250 viviendas con daños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro para Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza, informó este martes 13 de octubre que el balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), registra 11,460 personas afectadas por el terremoto.

Icaza, también secretario de Metas Presidenciales, detalló que 27 personas presentan lesiones leves o moderadas en las áreas afectadas. Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales ni personas desaparecidas.

Las afectaciones se extienden a todo el país, con mayor incidencia en las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Chiriquí.

Una profunda grieta detrás de una vivienda en el área de Malena, provincia de Veraguas. LP Alexander Arosemena

El balance también incluye 600 centros educativos oficiales, 1,250 viviendas y 90 edificios gubernamentales afectados, además de daños en vías, puentes y servicios básicos.

El ministro Icaza indicó que el retorno a clases en el sector oficial se realizará de forma progresiva en los planteles que reúnan las condiciones de seguridad. La información será comunicada únicamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación.

El viernes 9 de octubre de 2026, Panamá registró un terremoto de magnitud 7,5 a las 12:56 p.m., según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El epicentro se ubicó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

El Consejo de Gabinete declaró el sábado pasado el estado de emergencia nacional y habilitó hasta $100 millones para compras sin licitación hasta el 31 de diciembre.