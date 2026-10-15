NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno panameño informó este jueves 15 de octubre que hay 46 albergues habilitados donde se encuentran temporalmente 3,696 personas que resultaron afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país.

El secretario de Metas, José Ramón Icaza, indicó en conferencia de prensa que se ha atendido a 15,139 personas y 4,485 familias. Agregó que la mayoría de las personas en albergues están en la provincia de Veraguas.

Sobre las condiciones de los hospitales, informó que el 90 % de las instalaciones médicas del Ministerio de Salud registraron daños leves; sin embargo, al menos cinco centros de salud, ubicados entre las provincias de Herrera y Veraguas tendrán, que ser reconstruidos.

Icaza adelantó que los hospitales de San Félix (Chiriquí), Cecilio Castillero (Herrera), Aquilino Tejeira (Coclé) y Joaquín Franco Sayas (Los Santos) han retomado parcialmente sus operaciones.

De igual forma, indicó que en los lugares donde se habilitaron carpas, estas están siendo reemplazadas por estructuras más sólidas y con aire acondicionado.

Sobre las condiciones de los planteles educativos oficiales, Icaza afirmó que el Ministerio de Educación ha inspeccionado 500 escuelas y que continúan las evaluaciones para determinar cuáles están en condiciones de reanudar las clases presenciales.

“El retorno será progresivo y anunciado por el Meduca”, destacó Icaza.

En cuanto a las viviendas, el funcionario adelantó que se han evaluado más de 2,300 viviendas y que han comenzando los trabajos de construcción de casas en las regiones afectadas, entre ellas, Las Tablas, Soná y Penonomé.

Asimismo, resaltó que se continúan con los trabajos para reparar y habilitar las vías afectadas en Los Santos y Veraguas.