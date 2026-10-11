El Gobierno registra más 1,200 viviendas afectadas tras potente terremoto de 7.5

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En su último reporte de afectaciones tras el potente terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el pasado viernes, el Gobierno ya registra más de 1,200 viviendas afectadas, cifra que puede aumentar en las próximas horas.

Tras una reunión ministerial e interinstitucional realizada este domingo en la Presidencia de la República, representantes del Ejecutivo dieron un balance de las evaluaciones realizadas, al cumplirse más de 48 horas del sismo.

Malitzie Rivera, subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), indicó que se han inspeccionado más de 1,200 viviendas con afectaciones.

En esa línea, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, adelantó que se coordina precisamente con el Sinaproc para realizar un censo completo de las casas afectadas, a fin de brindar la ayuda correspondiente.

Sostuvo que espera que en los próximos días la Contraloría dé el visto bueno para proceder con las contrataciones destinadas a brindar ayuda a las familias afectadas.

Todavía el Gobierno no ha dado una cifra exacta de la cantidad de personas afectadas en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

Daños en carreteras

Las provincias de Los Santos y Veraguas han sido seriamente impactadas en su infraestructura vial, por el terremoto, que tuvo su epicentro en el distrito santeño de Tonosí.

José Luis Andrade, titular de Obras Públicas, afirmó que al menos seis puentes están siendo revisados para restablecer con normalidad la comunicación. De igual forma vías importantes de los sectores de Mariato, Soná, Quebro y Arenal, en Veraguas, están siendo objeto de reparaciones.

Igual el puente del río Tonosí, las vías de Flores y Búcaro, que también resultaron afectadas. La carretera que conecta Tonosí con Las Tablas fue habilitada en un carril, para vehículo livianos.

Una parte de la carretera del sector de Búcaro, Tonosí, quedó destruida por el terremoto. EFE

Instalaciones de salud

En tanto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, adelantó que en las próximas horas el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé volverá a funcionar en sus instalaciones. Desde el día del terremoto se habilitaron carpas en las afueras del hospital por razones de seguridad.

Boyd Galindo dijo que paulatinamente ocurrirá con las otras instalaciones que resultaron con algunas afectaciones, una vez se den las condiciones.

Una enfermera atiende a un paciente del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, en un espacio habilitado en la parte exterior del centro médico. EFE

Sobre la afectación en las instalaciones de la sala de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás, que resultó afectada, afirmó que se le dio solución para que cerca de 405 pacientes reciban su tratamiento en los próximos dos días.

El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, explicó que algunas instalaciones médicas de la entidad sufrieron afectaciones menores y que se continuará prestando el servicio con normalidad en los centros que no fueron afectados.

Fotografía cedida por la Embajada de Estados Unidos en Panamá que muestra a integrantes de equipos de rescate mientras descargan de un helicóptero del Comando Sur insumos que serán distribuidos en las zonas afectadas por el terremoto. EFE/ Embajada de Estados Unidos

Ayuda alimentaria

Con respecto a la entrega de comida a las familias afectadas, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo, informó que a partir del martes se entregarán bolsas de comida a las familias afectadas.

Aseguró que se hará casa por casa y que no se hará la entrega con politiquería. Las bolsas contienen diversos productos, como aceita, lentejas y arroz, entre otros.

Este domingo, se informó que ya se han traslado cerca de 63 mil libras de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

Las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas están entre las más afectadas por el movimiento telúrico.

Reunión del Consejo de Gabinete. Cortesía

Dinero de la Emergencia

Sobre los fondos para atender la emergencia, el secretario de Metas del Gobierno, José Ramón Icaza, afirmó que los $100 millones aprobados saldrán del presupuesto de 2026 y parte del presupuesto de 2027.

Afirmó que si no se usan todos los fondos, el resto regresará a las arcas del Estado.

Destacó que una comisión de alto nivel le dará seguimiento al manejo de los fondos, al igual que lo hará la Contraloría.

Aeropuertos

El director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, indicó que todos los aeropuertos del país funcionan con normalidad. El más afectado fue el de Río Hato, que registró daños en la torre de control, situación que ya fue solventada.

Desde que tomó posesión, en julio de 2024, el gobierno de José Raúl Mulino ha aprobado cinco declaratorias de emergencia que habilitan $360 millones para contrataciones excepcionales. Dos siguen vigentes y suman $180 millones.