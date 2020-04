Esperan padrón electoral en Escuela Naciones Unidas

7:23 a.m. - En la escuela Naciones Unidas de La Chorrera a las 7:00 a.m. no llegó el padrón electoral para que los votantes se verificarán en la entrada del plantel.

Solo estaba el padrón utilizado por el Partido Revolucionario Democrático, que brinda información sobre la mesa en que les tocaba votar a los electores.

Por otro lado, por primera vez se habilitó una mesa de votación en la cárcel pública de La Chorrera, en donde se espera que al menos 300 detenidos ejerzan su derecho a escoger el presidente de la República.

Otra mesa fue habilitada en el hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, en donde los trabajodores y los enfermos del hospital que quisieran ejercer su derecho al voto lo pudieran hacer.

Debido a que es un caso especial, no hay un padrón fijo, sino que se le permite votar a todos los que se encuentran en el hospital, aunque no residan en el área.