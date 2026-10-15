La Embajada de Estados Unidos niega que 600 soldados vengan a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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The New York Times informó sobre el despliege de soldados de la División de Montaña de Fort Drum. La embajada sostiene que eso es falso.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá calificó de “categóricamente falsa” la llegada de 600 soldados estadounidenses al país, como más temprano había informado The New York Times (NYT) y había recogido la agencia de noticias EFE.

Los reportes señalaban que el Pentágono habría comenzado a desplegar unos 600 soldados de la División de Montaña de Fort Drum, en Nueva York, a un centro de entrenamiento en una zona selvática de Panamá.

Militares estadounidenses y de países aliados realizan procedimientos de ensayo para el desembarco de un helicóptero del Ejército de Estados Unidos CH-47F Chinook en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, el 4 de agosto de 2026. Cortesía/Embajada de Estados Unidos

Según NYT, el despliegue estaría relacionado con la ampliación de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en América Latina y sería coordinado por un comando de operaciones con sede en Miami. De Panamá, podría extenderse a otros países de la región, como Honduras y Colombia.

Pero la embajada estadounidense rechazó esos reportes y sostuvo que nadie les contactó para verificar la veracidad de esas afirmaciones.

No obstante, precisó que 120 militares estadounidenses de la 10.ª División de Montaña participan en un curso de entrenamiento en selva de dos semanas, por invitación del gobierno panameño.

“Al concluir su capacitación el 25 de octubre, regresarán a su base de origen en Fort Drum, Nueva York. Otros militares estadounidenses participarán en ejercicios regionales, incluido Southern Vanguard en Perú. Esto no es nada nuevo“, indicó la embajada, en una declaración compartida con los periodistas

Explicó que el Centro de Entrenamiento de Operaciones en Selva funciona desde hace más de un año como “una escuela reconocida oficialmente por el Ejército de Estados Unidos”, con instructores y personal estadounidenses y panameños. Los estadounidenses se retiran del país, en cuanto termina el curso.

La embajada precisa que la cooperación se extiende a otras áreas. Luego del terremoto del 9 de octubre, militares estadounidenses trabajaron junto a las autoridades panameñas para entregar suministros humanitarios, transportar equipos de respuesta y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

“Estados Unidos está aquí para trabajar al lado de Panamá y junto con Panamá. Nuestra cooperación en seguridad genera beneficios tangibles para ambos países”, declaró Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, en la declaración compartida por la embajada.