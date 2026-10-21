NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Estados Unidos sancionó a la firma de abogados panameña Karnakis & Karnakis, a sus socios y a siete embarcaciones de bandera panameña por presuntamente colaborar con el transporte de petróleo iraní en beneficio de la Fuerza Quds, una unidad militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y de los hutíes.

Karnakis & Karnakis habría prestado servicios y proporcionado una estructura corporativa y societaria al magnate iraní Seyed Asadoollah Emamjomeh, quien hace año y medio fue sancionado por Estados Unidos. La firma habría contribuido a que Emamjomeh evadiera las sanciones estadounidenses.

Un comunicado del Departamento del Tesoro, emitido este miércoles, informa que Karnakis & Karnakis ha sido incluida en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), al igual que los abogados Sofianos, Konstantinos e Ioanis Karnakis Kosmas.

También fueron incluidos Pedro y Roberto Ortega Jones, así como la sociedad Roxette Maritime Shipping and Trading, S.A., cuyo agente residente es Karnakis & Karnakis.

Las sanciones de la OFAC se extienden a siete buques abanderados en Panamá, operados por Roxette Maritime Shipping & Trading, llamados: Anemos, Destiny, Flamingo, Gloris, Harmony, Pride y Prince.

“Todos han transportado diversos cargamentos de mercancías de origen iraní, incluidos productos petroquímicos y acero”, señala la nota de prensa del Departamento del Tesoro.

Today, as part of Operation Economic Outcast, Treasury sanctioned Panama- and Greece-based law firm Karnakis and Karnakis, shipping agents, and vessels which have supported illicit Iranian shipping activity, indirectly aiding Tehran’s ability to generate revenue to fund its… — Treasury Department (@USTreasury) October 21, 2026

Las sanciones anunciadas este miércoles son parte de la denominada operación Economic Outcast, ejecutada por el Departamento del Tesoro estadounidense en coordinación con sus homólogos de Europa y otros países, «para cortar las vías económicas que aún sostienen al régimen iraní».

También fueron sancionados agentes marítimos en Singapur y los Emiratos Árabes Unidos.