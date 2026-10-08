NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Diputados de algunas bancadas de la Asamblea Nacional se reunieron este jueves 8 de octubre con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, para analizar las modificaciones a la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP).

La reunión se llevó a cabo en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas y en ella participaron los diputados de la Comisión de Economía y Finanzas, entre ellos Raúl Pineda (PRD), Raphael Buchanan (PRD), Víctor Castillo (RM), Isaac Mosquera (Molirena) y Manuel Cohen (RM).

También participaron Lydia Caballero, suplente del diputado Eduardo Gaitán (Vamos) y Melvin Pérez, suplente del diputado Francisco Brea (Panameñista).

En la reunión, el ministro Orillac indicó que no se trata de una modificación radical a la ley, sino que se busca modernizar este modelo de contratación para integrar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y a la Caja del Seguro Social (CSS) en el mejoramiento de las estructuras públicas.

“Obviamente, eso es parte de lo que queremos dejar muy claro en esta propuesta, tal como lo dije el día que la presenté en el pleno de la Asamblea Nacional durante mi exposición de motivos: no tiene absolutamente nada que ver con una privatización”, indicó Orillac, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia.

El Ejecutivo destacó los beneficios de los proyectos gestionados a través del régimen APP y los ajustes introducidos para agilizar los procesos y acortar los plazos.

Asimismo se resalta que una de las modificaciones presentadas permite extender los plazos más allá de la fase de construcción, con el objetivo de darle mantenimiento a las obras.

En la reunión también participó Ana Julia Carreira, jefa de la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas.

Carreira señaló que el proyecto contempla la mejora de 13 artículos vigentes y la incorporación de 6 nuevos, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales.