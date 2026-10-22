Gremios periodísticos repudian amenazas contra Flor Mizrachi en pódcast de Katleen Levy

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación Panameña de Radiodifusión expresaron su rechazo por las intimidaciones y amenazas que recibió la periodista Flor Mizrachi.

Los gremios denunciaron las recientes amenazas sobre posibles agresiones físicas contra Mizrachi, surgidas durante una conversación entre la exdiputada del Partido Panameñista Katleen Levy y el diputado del Partido Revolucionario Democrático Jairo Salazar, difundidas en el pódcast de la exdiputada.

Las expresiones contra Mizrachi surgieron cuando Salazar le preguntó a Levy sobre la periodista. “¿Tú le quieres pegar a Flor?”, preguntó el diputado. Levy respondió: “Yo en algún momento la encuentro”.

Salazar insistió: “¿A Flor tú le vas a pegar?”. Levy respondió: “Sí, sí, porque tú no puedes estar hablando pendejada por ahí si tú tienes rabo de paja”.

“Le dije, yo te voy a pegar a ti. Ya yo no soy diputada, yo te voy a pegar a ti”, relató Levy. La exdiputada también contó que durante una semana acudió al lugar donde Mizrachi acostumbraba tomar café con la intención de encontrarla. “Tuve una semana yendo a donde se tomaba el café y no llegó”, dijo.

Las organizaciones resaltaron que defienden, ante todo, principios, más que personas. Además, reafirmaron el compromiso con la libertad de expresión, el ejercicio responsable del periodismo y el derecho de la sociedad a estar informada, independientemente de las simpatías, diferencias personales o líneas editoriales.

En un comunicado, los gremios periodísticos resaltaron que el periodismo tiene la responsabilidad de investigar, fiscalizar y cuestionar, especialmente a quienes ejercen o han ejercido funciones públicas.

Asimismo, indican que un estilo periodístico puede resultar duro, incómodo o confrontativo, pero eso no justifica amenazas, particularmente cuando los cuestionamientos están sustentados en hechos y no en falsedades.