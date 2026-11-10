Hegseth afirma que Estados Unidos y Panamá controlan conjuntamente el Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes 10 de noviembre que ahora Washington y el gobierno panameño controlan conjuntamente el Canal de Panamá.

“Panamá hizo a un lado los esfuerzos de China y ahora, junto con ellos, controlamos el Canal. El mensaje es claro: este es nuestro hemisferio y actuemos en consecuencia”, manifestó Hegseth, sin especificar a cuáles esfuerzos se refería ni precisar las acciones que, a su juicio, permitieron apartar la influencia de Pekín del Canal de Panamá.

Hasta el momento, el gobierno panameño no ha brindado alguna reacción sobre las declaraciones de Hegseth.

El comentario sobre Panamá se produce en un momento especialmente complicado para Hegseth en Washington, donde enfrenta un intento de juicio político (impeachment) impulsado por el congresista republicano Thomas Massie, de Kentucky.

El legislador presentó el 9 de noviembre ocho artículos de acusación contra el secretario de Guerra, relacionados principalmente con la conducción de la guerra contra Irán y la presunta ejecución de operaciones militares sin autorización del Congreso.

Hegseth por su parte, ha rechazado las acusaciones y defiende que las operaciones fueron autorizadas por el presidente y notificadas al Congreso. Trump también ha expresado su respaldo a Hegseth y ha cuestionado los intentos de apartarlo del cargo.

El intento de someterlo a un juicio político ocurre después de las elecciones de medio término del pasado 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano sufrió una derrota y perdió el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Los demócratas asumirán el control de ambas cámaras cuando se instale el nuevo Congreso en enero de 2027.

El procedimiento de impeachment requiere que la Cámara de Representantes apruebe los artículos de acusación por mayoría simple. Si esto ocurre, el proceso pasa al Senado, donde se desarrolla el juicio político y se necesita una mayoría de dos tercios para condenar y destituir al funcionario.

Las visitas de Hegseth a Panamá

Hegseth ha tenido un papel directo en el acercamiento militar entre Washington y Panamá.

Su más reciente visita se produjo en agosto de 2026 para participar en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) y observar actividades del ejercicio militar PANAMAX.

Llegada de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Uniros, a la termina de cruceros de Amador donde observará ejercicios de Panamax 2026 maniobra que clausura hoy.



Video: Gabriel Rodríguez y Eliana Morales Gilhttps://t.co/rzCfQioDdq pic.twitter.com/nvuZUmnOz7 — La Prensa Panamá (@prensacom) August 13, 2026

Su primera visita al país como secretario de Defensa ocurrió el 9 de abril de 2025, cuando participó en una conferencia regional de seguridad y se reunió con el presidente José Raúl Mulino.

Durante esa visita, el funcionario anunció una ampliación de la cooperación bilateral en materia de seguridad, con énfasis en la protección del Canal y la contención de la influencia china.

También informó sobre la firma de un memorando de entendimiento para fortalecer los entrenamientos conjuntos, el intercambio de información y la cooperación en ciberseguridad.

Entre los puntos planteados figuraban la reactivación de instalaciones militares que funcionaron durante la presencia militar de ese país en Panamá, como Rodman, Howard y Fort Sherman, mediante actividades de entrenamiento y presencia rotativa.

Los antecedentes

Panamá se ha visto en medio de la disputa entre Estados Unidos y China por la influencia estratégica y comercial en la región, particularmente alrededor del Canal de Panamá.

Estados Unidos ha manifestado preocupación por la presencia china en el entorno de la vía interoceánica, cuestionando la operación de puertos cercanos al Canal y planteando inquietudes sobre el cumplimiento del principio de neutralidad. China, por su parte, ha rechazado los señalamientos estadounidenses y reiterado su respaldo a la soberanía panameña y a la neutralidad permanente del Canal.

La disputa tuvo un nuevo episodio en febrero de 2026, cuando se conoció primero en medios estadounidenses, antes que en Panamá, la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional el contrato de Panama Ports Company, filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Tras el fallo, el Gobierno panameño asumió el control de ambas terminales el 23 de febrero de 2026 y dispuso una administración transitoria mediante operadores vinculados a Maersk y MSC.

En marzo de 2026, después del fallo de la CSJ, aumentaron las inspecciones y retenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos. Según datos del Tokyo MOU, 46 de las 66 embarcaciones detenidas en puertos chinos durante ese mes tenían bandera panameña. La cifra llegó a superar las 130 retenciones mensuales durante el punto más crítico de la controversia. China defendió las inspecciones como parte de sus controles portuarios.

Posteriormente, las retenciones disminuyeron tras los acercamientos diplomáticos entre ambos países.

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto al presidente José Raúl Mulino en Panamá el 2 de febrero de 2025.

Las tensiones también se reflejaron en el ámbito diplomático. En febrero de 2025, Panamá anunció su salida de la iniciativa china de la Franja y la Ruta, a la que se había incorporado en 2017, después de la visita al país del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La controversia se remonta a diciembre de 2024, cuando Donald Trump, antes de asumir la presidencia por segunda vez, cuestionó una “supuesta influencia china en el Canal de Panamá” y planteó la posibilidad de recuperar el control estadounidense de la vía interoceánica.

El Gobierno panameño rechazó esas afirmaciones y defendió la soberanía nacional sobre el Canal.