'Lo importante es que no se robe, no se mienta', Laurentino Cortizo sobre su discurso

Laurentino Cortizo, ahora candidato presidencial electo del Partido Revolucionario Democrático (PRD), salió en defensa este miércoles 19 de septiembre de su discurso pronunciado el pasado domingo 16 de septiembre tras su triunfo en las primarias.

Y es que en los últimos días, Cortizo quedó envuelto en una discusión sobre la similitud de algunas frases de su discurso con el pronunciado por el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, tras su victoria.

José Blandón Figueroa, precandidato presidencial del oficialista Partido Panameñista, fue uno de los que lanzó duras críticas. De acuerdo con el político, fue un "eslogan copiado de México".

Cortizo se defiende: "Es solamente una posición de López Obrador. Eso viene también de una cultura y la moral de los incas. No solamente eso, el séptimo mandamiento habla de no robar, no mentir, son posiciones muy fuertes en la historia del mundo. Entonces, copiemos las cosas buenas".

Añadió que se pueden citar todos estos ejemplos, pero que "lo importante es que no se robe, no se mienta y que se defiendan los intereses del país. Si eso se hubiese dado en los dos últimos gobiernos, muchos de los problemas que tenemos ahora se hubiesen resuelto".

En su discurso el domingo, el candidato del PRD hizo énfasis en lo que define como los tres principios que guían su movimiento: "prohibido mentir, prohibido robar y prohibido traicionar el pueblo panameño", dijo.

Frases utilizadas por López Obrador, quien las define como los principios básicos: 'no robar, no mentir y no traicionar el pueblo".