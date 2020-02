Se inicia pulseo por control del negocio del transporte

LICITACIóN DEL METRO BUS

Un día después que se hiciera pública la ruta del Metro de Panamá, el Ejecutivo dio un paso más para concretar otro de sus proyectos insignia relacionados con el transporte público: la primera reunión de homologación para el Metro Bus, sistema que será el complemento del Metro.

En la reunión, que estuvo presidida por el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, participaron representantes de 40 empresas de Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Alemania, México, Argentina, Corea, Rusia, Suecia y Panamá, quienes, por primera vez, manifestaron sus inquietudes sobre el proyecto al Gobierno panameño.

Por ejemplo, el representante de Auto Viacao Redentor Ltda, empresa de Curitiba, Brasil, pidió que se extienda por seis meses más el plazo para la presentación de propuestas, que está previsto para el 26 de febrero, ya que han tenido poco tiempo para preparar el proyecto. Al respecto, Papadimitriu dijo que evaluarán la petición.

Otra de las que hizo su debut ayer en la reunión fue la panameña Corporación Nacional de Transporte de Panamá, que aglutina siete piqueras de Panamá centro. Ellos cuestionan que tal como está redactado el pliego de cargos, quedarán excluidos del concurso, pues aseguran que solo los consorcios que tienen buena capacidad financiera pueden optar para quedarse con el proyecto.

Los que no se quedaron fuera de este evento, fueron los miembros de la directiva de la Cámara Nacional de Transporte. Dionisio Ortega, presidente del gremio, dijo que les interesa saber de dónde serán los conductores que manejarán los buses. “Tienen que ser panameños, me imagino, porque aquí no van a venir conductores de otros países”, alegó.

La reunión concluyó a eso de las 4:00 de la tarde, pero la Presidencia informó que hoy se realizará un segundo encuentro en la Casa Amarilla de la Presidencia, a partir de las 2:00 de la tarde.

El proyecto Metro Bus, que tiene un costo estimado de $270 millones, contempla la adquisición de buses urbanos para el servicio de transporte público de pasajeros en la capital y San Miguelito.

De acuerdo con el calendario del Ejecutivo, el ganador del proyecto se dará a conocer un mes después de la presentación de ofertas, es decir, el 26 de marzo próximo. Eso si no acogen la solicitud de algunas empresas que piden más tiempo para preparar la propuesta.