TE declara inocente a Manolo Ruiz y condena a Rogelio Baruco

El Tribunal Electoral (TE) declaró “inocente” del delito de utilización ilegítima de bienes y recursos del Estado a Manolo Ruiz, en un proceso que se le seguía a raíz de la contienda electoral de 2014.

+ info Hay tres casos penales electorales de 2014 pendientes de fallo final

Esto, pese a que a Ruiz se le anuló su proclamación como diputado en el circuito 4-5 (Boquete, Dolega y Gualaca), en los comicios de 2014, quien fuera postulado por Cambio Democrático y el partido Molirena.

El fallo emitido por el pleno del TE, el pasado 14 de marzo, y el cual fue avalado por los magistrados Alfredo Juncá y Myrtha Varela de Durán, suplente del magistrado Heriberto Araúz, con un salvamento de voto de la magistrada Yara Campos, suplente del magistrado Eduardo Valdés Escoffery, pide al juzgado electoral del Tercer Distrito Judicial "revocar parcialmente" la condena establecida a Ruiz -exalcalde de Boquete- en mayo de 2018 y "archivar" el expediente.

Añade que el juzgado tuvo un traspié al condenar a Ruiz, debido a que no tomó en cuenta que el dinero utilizado por sus funciones como alcalde no puede ser endilgado a falta de legitimidad, ya que por mandato legal tiene la obligación de ejecutarlo, y en ese sentido contrario, no existe ninguna prohibición legal para su ejecución.

Mientras que Yara Campos señala que la nulidad de la elección se fundamentó en que en el proceso se probó que el manejo de los fondos públicos asignados "al sindicado", por su condición de alcalde, le permitió generar condiciones de desigualdad en la elección, por lo que esta se llevó a cabo sin las garantías establecidas por la Constitución.

Dice, además, que no se juzga el uso irregular o deficiente del dinero o si hubo lesión patrimonial para el Municipio, lo que se juzgó fue si ese uso fue ilegítimo y si tuvo como finalidad impulsar la candidatura de Ruiz, en violación a la Constitución y el Código Electoral.

En la contienda pasada, las auditorías del TE dieron cuenta de que Ruiz habría utilizado $2 millones de fondos estatales para su candidatura.

La impugnación fue promovida por la actual diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Athenas Athanasiadis.

En la actualidad, Manolo Ruiz fue postulado por el PRD y el Molinera como candidato a diputado del circuito 4-5.

CONDENAN A BARUCO

Mientras, el 15 de marzo, en pleno los magistrados Heriberto Araúz, Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá “confirmaron” en todas sus partes la sentencia penal electoral emitida por el Juzgado del Tercer Distrito Judicial contra el exdiputado Rogelio Baruco por la utilización ilegítima de los bienes y recursos del Estado.

A Baruco, exvicepresidente del partido Cambio Democrático, se le anuló su proclamación en la contienda de 2014 como diputado del circuito 4-1 (David). El excandidato fue impugnado por el actual diputado panameñista Florentino Ábrego.

Según las auditorías del TE, Baruco obtuvo beneficios del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

De mayo de 2013 a marzo de 2014 se determinó que le fueron emitidas órdenes de compra y se pagaron cheques por $1 millón 49 mil 806.

Estos procesos estaban en manos de los magistrados del TE, debido a apelaciones de los abogados defensores de los excandidatos, luego de que los juzgados penales electorales confirmaran, en primera instancia, su culpabilidad en el uso de recursos estatales en 2014.