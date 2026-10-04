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ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

El presidente del Partido Panameñista y exdiputado analiza la reforma electoral que se debate en la Asamblea Nacional. Critica el aumento del financiamiento privado y la doble postulación, defiende el papel de la diputada Ariana Coba y cuestiona el método de votación y formalización de Vamos como partido.

¿Cómo ves las reformas electorales?

Hay cosas positivas de la reforma y hay otras negativas. Dentro de lo positivo, quisiera destacar que finalmente, después de muchos años, se logró reformar el concepto de residuo para que realmente sea una resta y el voto en plancha no cuente varias veces. Hay otros temas, sobre todo lo que se introdujo en primer debate, que definitivamente son negativos.

¿Cuáles?

Aumentar el tope del financiamiento privado. El que pretende permitir que alguien corra para dos cargos y, si resulta electo para los dos cargos, no tenga que renunciar a ninguno de los dos. Eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema, así que ya está como terquedad querer insistir en eso.

Ariana Coba, ¿respaldó todas esas reformas?

No, ella votó a favor de la mayoría, incluyendo artículos que venían del proyecto original del Tribunal Electoral, y votó en contra de algunas de las propuestas que presentó Benicio Robinson, no de todas, de algunas. Y también votó a favor de algunas de las propuestas que presentaron las diputadas de Vamos. Tenemos que tener claro que en el primer debate la votación es artículo por artículo; no es una votación por todo el proyecto.

“Lo ideal sería que el proyecto de reformas electorales se devuelva a primer debate para que se haga la discusión como debe ser”.

¿Y la forma en que se votó?

Estuvo totalmente fuera de lugar. De verdad, no hubo debate, se hicieron las cosas de una manera apresurada, casi de imposición. Lo ideal sería que el proyecto se devuelva a primer debate para que se haga la discusión como debe ser.

¿Qué mejoras propones?

Está el tema del financiamiento público. La norma hoy en día habla del 1% del presupuesto. Si esa norma se mantiene, el aumento del subsidio estatal va a subir como en $50 millones o más en la próxima elección, en comparación con la anterior, la del 2024. En la Comisión de Reformas Electorales, yo, como representante del Panameñista, propuse bajar de 1% a 0.75%.

¿Por qué ponerle la vara más alta a la libre postulación?

El Tribunal Electoral, no los partidos, propuso subir de 2% a 5% [las firmas]. Si nosotros hubiésemos querido afectar a la libre postulación, hubiéramos dicho que estamos de acuerdo con lo que dice el Tribunal Electoral. No tenemos ningún problema en que se quede en 2%. Quienes pidieron bajar el periodo fueron los de la libre postulación. Entonces, eso de que le estaba dificultando es bueno para el relato de victimizarse.

“Si nosotros hubiésemos querido afectar a la libre postulación, hubiéramos dicho que estamos de acuerdo con lo que dice el Tribunal Electoral”.

A Vamos, ¿lo obligaron a hacerse partido?

Si yo me organizo en un grupo de personas, vamos a trabajar porque tenemos una misma visión de país y queremos ser gobierno, llegar al poder para ejercer esa visión, eso es un partido político. Vamos postuló a nivel nacional en todas las papeletas con el logo de Vamos, como lo hace un partido, teniendo todos los derechos de un partido, sin tener ninguna de las obligaciones que tiene un partido. Formalízate como partido. Si estás actuando como un partido.

¿Deben contar sus 70,000 firmas como adherentes?

No estamos de acuerdo con esa reforma propuesta ni estamos de acuerdo con que, de alguna manera, no se le reconozcan por parte del Tribunal Electoral las firmas recogidas por Vamos. Pero tampoco estamos de acuerdo con que Vamos haya utilizado un hueco de la norma, un vacío legal, para hacer algo que nunca en 45 años de vigencia de esa norma, en distintos códigos, otro partido lo había hecho. Esto lo he hablado directamente con Juan Diego Vásquez. Le dije: “mi preocupación no es con lo que ustedes vayan a hacer. Mi preocupación es con el precedente que están sentando”. Cómo ellos lo han hecho no hay manera de saber si alguien donó para ese proceso de recolección de firmas. ¿Quién donó? ¿Cuánto donó? ¿Cómo se usó?

“Esto lo he hablado directamente con Juan Diego Vásquez. Le dije: mi preocupación no es con lo que ustedes vayan a hacer. Mi preocupación es con el precedente que están sentando”.

¿No basta con que el Tribunal Electoral valide las firmas?

Hagamos un recorderis: en las elecciones del 2019, durante el año 2018, los candidatos de libre postulación recogían firmas con un papel. ¿Qué pasó? Muertos firmando, gente que no había firmado, le habían falsificado las firmas, hojas llenas con la misma persona... Ojo, que no estoy diciendo que eso lo haya hecho Vamos ahora. Lo que estoy diciendo es que, si tú permites que un partido se inscriba de esa manera, otra persona podría recurrir a todo ese tipo de prácticas.

¿Lo habrán hecho por premura? ¿Adelantándose a las reformas?

Por lo menos en el panameñismo, creemos que desde que se presenta la solicitud, desde ese momento es 2%. Si eso es lo que estaba vigente, no puedes después aprobar una reforma y aplicársela retroactivamente al que ya inició el proceso. Si lo ves a largo plazo, desde una perspectiva institucional, el precedente que sentaron es uno malo. Imagínate que mañana sea Benicio o sea Camacho.

“Medín Jiménez se sintió traicionado por los copartidarios”.

Medín Jiménez, ¿renunció por la reforma electoral?

Él no renunció por la reforma electoral en sí. Renunció por un proyecto de ley que es el de la reconfiguración de los circuitos. Medín quería que se aprobara lo que propuso el Tribunal Electoral. Los dos diputados panameñistas de Bugaba y Tierras Altas no querían que se aprobara. Medín se sintió traicionado por los copartidarios.

¿Dónde está parado hoy el Panameñista?

He sido muy crítico de la posición de la bancada. El elector lo ve de una manera muy simple: o eres gobierno o eres oposición. Si no somos gobierno, nos toca hacer el rol de oposición. Sí, con responsabilidad; no significa votar en contra de todo, pero sí hay que hacer una labor de fiscalización que, a mi juicio, no lo estamos haciendo.

“El liderazgo en el periodo pasado de Juan Diego y hoy de Vamos no es tanto porque sean independientes, sino porque han sido la voz de la oposición en la Asamblea”.

¿Les pesa la etiqueta de “partido tradicional”?

El liderazgo en el periodo pasado de Juan Diego y hoy de Vamos no es tanto porque sean independientes, sino porque han sido la voz de la oposición en la Asamblea. No creo que tenga nada de malo ser el partido más antiguo del país, porque puedes ser el partido más antiguo, pero ser innovador en la forma en que haces política y renovar cada cierto tiempo tu dirigencia.

¿Y el pleito en el PRD entre Robinson y Balbina Herrera?

A los demás partidos ni nos van ni nos vienen. Al único partido donde le cambia el estatuto desde arriba es al PRD. Si quieres cambiar eso, cámbialo en un congreso del PRD. Es querer llevar a la ley una disputa interna del PRD.

“Respeto mucho el recorrido que ha hecho Ricardo Lombana, pero esa reunión con Martinelli ha sido un error... ¿Cómo tú explicas que te vas a sentar con él cuando, además, está condenado y prófugo?"

¿Y la reunión de Lombana con Martinelli?

Yo respeto mucho el recorrido que ha hecho Ricardo Lombana, pero esa reunión con Martinelli, a mi juicio, ha sido un error. Le iba a restar votos de gente que ha estado con él en función de un discurso que ha sido anticorrupción en contra de la política tradicional. ¿Cómo tú explicas que te vas a sentar con él cuando, además, está condenado y prófugo?

¿Qué está pasando desapercibido?

Estamos discutiendo muchos temas que no son los temas de fondo. No estamos viendo lo que está pasando en todos los cambios de poder que están a nivel mundial. Panamá depende mucho de su economía, de la relación con Estados Unidos, y no hemos hecho la discusión de si realmente eso es lo que más conviene a Panamá. Eso que está pasando en el escenario internacional aquí no lo estamos discutiendo.