Juan Diego Vásquez cuestiona pactos políticos y propone almuerzos con ciudadanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En un video que difundió en sus redes sociales, Vásquez criticó esas reuniones, sin incluir a Vamos y Seguimos.

El exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, cuestionó este jueves los encuentros que ha sostenido el Ejecutivo y diputados de partidos políticos y lanzó una propuesta para acercarse directamente a las comunidades.

En un video que difundió en sus redes sociales, Vásquez criticó esas reuniones, sin incluir a Vamos y Seguimos.

Se refiere a los encuentros que ha sostenido, en varias ocasiones, el presidente José Raúl Mulino, en el Palacio de Las Garzas, con la directiva de la Asamblea Nacional y los jefes de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Panameñista, Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y Alianza. Las bancadas de Vamos y Seguimos no fueron convocadas.

“Con la misma gente de siempre”, dijo Vásquez al referirse a esos almuerzos, al tiempo que cuestionó que quienes han participado de la política en los últimos gobiernos sean ahora los encargados de resolver los problemas que, a su juicio, persisten en el país.

Presidente José Raúl Mulino se reunión este 8 de julio con diputados de las bancadas RM, PRD, CD y Alianza, en el Palacio de las Garzas. Cortesía/Presidencia de la República

El dirigente de Vamos sostuvo que su coalición no ha sido incluida porque representa una forma distinta de hacer política.

“No nos invitan. ¿Por qué? No nos suman. ¿Por qué? Porque saben que nosotros estamos aquí para cambiar la línea de las cosas, para transformar la forma de hacer política y para cumplirte a ti, para responderte a ti”, aseguró.

La exclusión de Vamos y Seguimos de las reuniones del Ejecutivo no es nueva. En julio, Mulino justificó que no había invitado a esas bancadas porque, según dijo, “ellos no son parte” y consideró que de ese encuentro “no sale nada bueno”.

Más recientemente, el Ejecutivo también sostuvo reuniones con diputados de RM, CD, PRD, Panameñista y la bancada Mixta para discutir una propuesta de reformas al sector eléctrico, sin convocar a Vamos y Seguimos.

La propuesta de Vásquez

Frente a esto, Vásquez planteó que Vamos mantendrá su estrategia de presentar propuestas sobre temas que considera prioritarios para la gente.

Puso como ejemplo las iniciativas impulsadas por la bancada Vamos para reformar el mercado eléctrico, con el objetivo de reducir el costo de la energía y mejorar la calidad del servicio.

“Para que usted tenga luz más barata y sin tantas interrupciones. Y si hay interrupciones, que haya las multas claras”, señaló.

La propuesta de Vamos contempla, entre otros aspectos, separar las funciones de distribución y comercialización de energía para permitir una mayor competencia entre comercializadores y ofrecer a los consumidores distintas opciones de suministro.

Vásquez también cuestionó las recientes modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, al considerar que mantienen privilegios de los diputados.

En su mensaje, calificó de “corruptos” a los políticos que, según él, se resisten a cambiar las reglas y acusó a los sectores tradicionales de reunirse entre ellos para mantener el actual esquema de poder.

“Mientras esos mismos de siempre, los corruptos, los que no aportan, los que destruyen, los que se juntan entre ellos para que usted mismo los vea juntos”, expresó.

‘Voy a invitar al pueblo a almorzar’

Como respuesta a los encuentros políticos de los que Vamos ha quedado fuera, el exdiputado anunció una iniciativa propia: realizar almuerzos con ciudadanos en diferentes comunidades.

“Yo voy a invitar al menos dos semanas de cada mes al pueblo a almorzar. En diferentes comunidades. Porque yo sí quiero escucharlos”, dijo.

Vásquez planteó que estos encuentros estarán abiertos a ciudadanos independientemente de su afiliación política y que el objetivo será recoger propuestas e ideas de las comunidades.

“Quiero que la gente de las comunidades, no importa qué partido sean, todos los que tengan buenas ideas, quiero escucharlos. Para juntos seguir proponiendo cosas por el bien del país”, añadió.