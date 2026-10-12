La Asamblea Nacional suspende sus actividades tras el terremoto del viernes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El próximo 31 de octubre concluye el periodo de sesiones de la Asamblea y aún están pendientes el presupuesto 2027 y las reformas electorales.

La Asamblea Nacional suspendió todas sus actividades de este lunes 12 de octubre. Además, asignó teletrabajo a parte de su personal mientras se evalúan los posibles daños que dejó en su sede principal el terremoto del viernes 9 de octubre.

Así consta en un comunicado dirigido a todos los funcionarios del Órgano Legislativo, firmado por la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, y el secretario general, Carlos Alvarado.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas. LP/Elysée Fernández

Según el documento, se hizo una revisión primaria de la infraestructura de la sede principal y del edificio 356, en el área revertida. Después de esa revisión, el Cuerpo de Bomberos de Panamá recomendó un estudio estructural profundo.

La junta directiva aprobó cinco medidas:

1 Suspensión total de las actividades parlamentarias del lunes 12 de octubre. 2 Personal mínimo: los directores y jefes de unidades administrativas solo deberán presentarse con el personal estrictamente necesario para revisar los daños y atender actividades indispensables. 3 Teletrabajo temporal: los directores podrán asignar a su personal a teletrabajo, según su criterio, solo durante la semana del 12 al 15 de octubre. 4 Revisión en los despachos: cada despacho de los diputados deberá enviar a una sola persona para revisar los daños el lunes, a partir de las 8:00 a.m. 5 Protección a personas con movilidad reducida: el personal registrado con movilidad reducida no tendrá que asistir de forma presencial y trabajará a distancia.

El edificio 356 opera con normalidad

El comunicado aclara que las unidades administrativas del edificio 356, en el área revertida, pueden seguir trabajando con normalidad, porque «no se encontraron afectaciones en dicha estructura».

Más adelante la Asamblea no informó que las sesiones del pleno se reanudarán este martes 13 de octubre. No obstante, no se celebrarán en el Palacio Justo Arosemena. Se realizarán en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

Mientras tanto, se desconoce el alcance real de los daños en el Palacio Legislativo.

El comunicado no menciona fisuras ni zonas específicas afectadas, y tampoco dice cuánto durará el estudio estructural pedido por los Bomberos.

Lo pendiente

La suspensión ocurre con el calendario legislativo en contra. Falta aprobar el presupuesto general del Estado para 2027, pues la Comisión de Presupuesto informó que enviaría al Ejecutivo sus recomendaciones después de atender las vistas presupuestarias de ministerio e instituciones.

También está pendiente el segundo debate del proyecto de ley 699 que reforma el Código Electoral.

Sin contar este lunes, cuando se suspendieron las actividades, a los diputados les quedan apenas 14 días hábiles para atender los asuntos legislativos.