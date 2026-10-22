La Comisión de Gobierno revive la reforma al reglamento de la Asamblea objetada por Mulino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La comisión mantiene el rol de los diputados en la gestión de obras y la protección laboral de los suplentes.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional revivió la iniciativa legislativa que modifica el Reglamento Interno de ese poder del Estado, proyecto de ley que objetó el presidente José Raúl Mulino en septiembre pasado.

Con el voto de cinco diputados, la comisión que preside el diputado Benicio Robinson aprobó un informe que recomienda al pleno acoger la objeción por inexequibilidad (contra la Constitución) de los artículos 3, 4, 5 y 21 del proyecto de ley 594.

Benicio Robinson, del PRD, preside la Comisión de Gobierno de la Asamblea. LP/Elysée Fernández

El informe, preparado por un equipo técnico de la comisión y leído este miércoles 21 de octubre por el diputado Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), responde solo a los artículos que Mulino consideró inexequibles.

Los objetados por inconveniencia deberán ser analizados por la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, que preside la diputada oficialista Dana Castañeda.

Estos últimos son el 9, el 11, el 12, el 27 y el que fija la entrada en vigor el 2 de enero de 2027.

Las giras como asistencia

El artículo 3 establecía que para el cómputo de la asistencia se tomaría en cuenta no solo la presencia del diputado en la curul, sino también su participación en “actividades oficiales” dentro de su circuito.

Mulino advirtió que esas actividades no están definidas ni sujetas a mecanismos de control, lo que podría “propiciar el pago de remuneraciones sin la correspondiente asistencia a las sesiones plenarias”, en contra del artículo 302 de la Carta Magna.

La comisión recomendó eliminar el artículo, pero no le dio la razón al mandatario. Argumentó que el trabajo de los diputados “no se limita” al pleno y que la objeción refleja “una preocupación respecto de la forma de aplicación y control de la norma, más que una incompatibilidad constitucional directa e inequívoca”.

Lo excluyó porque los mecanismos de control “resultan difíciles de aplicar”.

El presidente José Raúl Mulino rodeado por diputados que apoyaron a Castañedas. LP/Elysée Fernández

De ‘gestionar obras’ a ‘canalizar solicitudes’

El artículo 4 fue el centro del veto.

El proyecto objetado decía que los diputados “gestionarán y fiscalizarán” programas y proyectos en sus circuitos. Para eso se les garantizaría una “inversión mínima” en el Presupuesto General del Estado para obras como carreteras, puentes, alcantarillados y caminos de producción.

Mulino advirtió que la Constitución no le da al Legislativo la función de gestionar obras, pues eso es tarea del Ejecutivo y de los municipios. Añadió que elaborar el presupuesto es potestad del Ejecutivo y que fiscalizar el manejo de fondos públicos es función de la Contraloría.

La Comisión de Gobierno no eliminó el artículo objetado; lo que hizo fue modificar la redacción.

Donde antes decía que los diputados podían “asumir funciones administrativas de ejecución o dirección de proyectos públicos”, ahora dice que “podrán canalizar ante las autoridades competentes las solicitudes de sus comunidades”.

También descartó la inversión mínima garantizada en el presupuesto del Estado.

Los funcionarios asignados a los despachos de los diputados, que -según el texto original- debían “gestionar, impulsar y fiscalizar” los proyectos, ahora se encargarán de “la recepción y el trámite de las solicitudes de las comunidades”, aunque “sin ejercer funciones de gestión, ejecución o fiscalización de obras”.

9 Artículos objetados por el presidente José Raúl Mulino.

La carrera legislativa

La comisión también recomendó eliminar el artículo 5, que impedía al personal de los despachos de los diputados ingresar a la Carrera Legislativa. El presidente de la República lo objetó porque, dijo, esa prohibición absoluta genera “la pérdida automática de derechos previamente reconocidos” y atenta contra la estabilidad laboral.

La comisión no acogió del todo ese argumento. Afirmó que el artículo 300 garantiza el principio de mérito, pero no da a todo servidor un derecho automático a entrar a una carrera. En cambio, rechazó el hecho de que la prohibición fuera absoluta, porque algunos de esos funcionarios, “por la naturaleza real y permanente de sus funciones”, podrían estar en una situación distinta a la de los cargos de confianza.

“Recomendar al pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer debate correspondiente a fin de acoger la objeción parcial de inexequibilidad los artículos 3, 4, 5 y 21 del proyecto de ley número 594″.

De los suplentes y las condenas

Los diputados avalaron eliminar el artículo 21, que exigía una sentencia definitiva para poder separar de su cargo a un diputado suplente que trabaje en el Estado y haya sido condenado por delitos contra la administración pública.

Mulino objetó esa disposición porque, a su juicio, crea un “fuero o privilegio injustificado”, contrario a los artículos 19 y 20 de la Constitución.

La comisión respondió que la objeción “carece de una fundamentación” respecto del cambio propuesto, pero igual recomendó eliminar el artículo. Sin embargo, eliminarlo no quita ese privilegio, pues la propia comisión reconoce que “lo objetado por el presidente de la República se encuentra actualmente vigente” en el Reglamento Orgánico.

Las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada Vamos, votaron en contra de acoger el veto del Ejecutivo.