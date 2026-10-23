La Contraloría pone la lupa en el subsidio poselectoral del PRD, pero excluye los millones de la campaña de 2024

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Contraloría no pidió cuenta del preelectoral, dinero que se gastó en campaña política para el 2024.

La Contraloría General de la República tiene la lupa en el manejo que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) ha dado al subsidio poselectoral.

Se trata del dinero que el Estado entrega a los partidos, a través del Tribunal Electoral (TE), para su funcionamiento durante el quinquenio.

La revisión consta en la Nota No. 11117-2026 DNFG-SUBD. R.C., fechada el 8 de septiembre de 2026 y firmada por la secretaria general de la Contraloría, Magali Martínez.

Banderas del Partido Revolucionario Democrático (PRD). LP/Archivo

La nota va dirigida a la secretaria general y representante legal del PRD, Balbina Herrera. En ella, la entidad solicita información sobre el uso de esos fondos como parte de la rendición de cuentas del quinquenio 2024-2029.

El punto de partida es la conciliación bancaria al 30 de junio de 2024 de todas las cuentas en las que el partido maneja estos recursos, incluido el listado de cheques en circulación.

Balbina Herrera, secretaria general del PRD: LP/Anel Asprilla

La Contraloría pidió al PRD, los montos y las fechas de las transferencias recibidas del TE, fondo por fondo, y los traslados de dinero entre cuentas.

Las autorizaciones del TE para ejecutar desembolsos, el detalle de cada pago hecho con cheques, cargos bancarios u otros medios, con fecha, beneficiario, monto y objeto del gasto.

Así como los depósitos en efectivo hechos con sobrantes de cheques girados, con el número de cheque y el fondo al que corresponde cada sobrante.

543,996 Son los adherentes del PRD. 10 Son los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.

La Contraloría, entidad a cargo de Anel Bolo Flores, también pide la lista de todos los bienes que el partido compró con el subsidio desde julio de 2024.

La nota además pone el foco en los gastos que el TE no reconoció. La Contraloría quiere saber cuánto dinero devolvió el PRD por esos desembolsos, tanto con fondos públicos como con fondos privados, y el detalle de cada cheque objetado con el motivo del rechazo.

Sede del Tribunal Electoral en la Avenida Omar Torrijos, ciudad de Panamá. LP/Elysee Fernández

Pide además las asignaciones que el TE le redujo por ese concepto, los saldos ya devueltos y los que el partido tiene pendientes de devolver, conforme al artículo 43 del Decreto 32 de 21 de junio de 2022, que reglamenta este financiamiento.

La Contraloría advierte que toda la documentación que sustenta el manejo de estos fondos debe estar a su disposición para la revisión.

Robinson propone eliminar el subsidio

El pasado lunes 19 de octubre, más de un mes después de la fecha de la nota, el presidente del PRD, el diputado bocatoreño Benicio Robinson, anunció que presentará un proyecto de ley para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. También pidió a la Contraloría una auditoría.

El exdiputado y exsecretario general del PRD Pedro Miguel González cuestionó el alcance de la revisión.

González critica que la revisión solo abarca el financiamiento poselectoral, que los partidos usan durante cinco años para su funcionamiento, y deja fuera el preelectoral. Ese es el dinero que se gasta en la campaña, en tres o cuatro meses.

Benicio Robinson, presidente del PRD. LP/Archivo

“Ah, pero eso no lo quiere fiscalizar la Contraloría. En el caso del PRD, ha sido una misma empresa, muy cercana al diputado Benicio Robinson, por cierto. Una publicitaria que todos conocemos”, afirmó.

La empresa de la que habla el exdiputado es CPSH S.A. publicitaria de Barletta a la que en pleno proceso electoral para los comicios de 2024, Robinson le dio un contrato de $8 millones para manejar la campaña publicitaria de los distintos cargos de elección popular del PRD.

Lea aquí: Una empresa del publicista Mario Barletta manejará $8 millones del PRD

Pedro Miguel dijo además que el contralor Anel Bolo Flores, Robinson y Mario Barletta “se reúnen todos los jueves”.

No es difícil seguirle el rastro a los vínculos que unen a los tres amigos.

Barletta fue uno de los principales donantes de Robinson durante las campañas de 2019 y 2024. En 2029 le aportó $50 mil y en 2024, le dio $74 mil 900.

Mientras que en la Asamblea, Robinson en algunas ocasiones se ha referido al contralor como “el amigo contralor”. Flores perteneció al PRD.

Benicio Robinson (izq) y Mario Barletta.

La Prensa consultó al presidente del Partido Panameñista, el diputado Jorge Herrera, si la Contraloría también revisa las cuentas de esa agrupación. Herrera respondió que no y explicó que la fiscalización de sus finanzas está a cargo del Tribunal Electoral.

Este jueves, Robinson volvió a referirse al tema del subsidio a través de su cuenta de X.

“Como presidente del @PRDesPanama, anuncio que el Comité Ejecutivo Nacional solicitará formalmente a la Contraloría General de la República una auditoría forense de las finanzas de nuestro partido durante los últimos 15 años”, escribió.

Como presidente del @PRDesPanama, anuncio que el Comité Ejecutivo Nacional solicitará formalmente a la Contraloría General de la República una auditoría forense de las finanzas de nuestro partido durante los últimos 15 años.



Yo, como presidente, y quienes integraron los comités… — Benicio Robinson (@BenicioRobinson) October 22, 2026

Cuchillos largos en la avenida México

Son días de roces y desencuentros en el PRD, agrupación política que tiene su sede en la avenida México de la capital. Robinson, quien también preside la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, impulsa una reforma al Código Electoral para que la representación legal de los partidos pase a manos de su presidente.

El cambio solo afecta al PRD, la única agrupación política del país en la que esa función recae en el secretario general, cargo que hoy ocupa Balbina Herrera, la misma funcionaria a quien la Contraloría dirigió la nota.

Reunión de miembros del PRD a raíz de una carta que mandó Balbina Herrera. Cortesía/PRD

La propuesta provocó la reacción de Herrera, quien envió una dura carta a la bancada de diputados del PRD en la que advirtió que la norma es inconstitucional.

La estrategia de Herrera generó un cruce de ataques, reuniones de emergencia y advertencias.

La revisión de la Contraloría y la propuesta de reforma electoral coinciden con los meses previos a las elecciones internas que definirán el rumbo del partido: si Robinson mantiene el control del PRD o si la dirigencia pasa a nuevas figuras.