La Fuerza de Tarea, una herramienta para combatir la corrupción y garantizar el procesamiento judicial de aquellos que se roben los recursos del Estado

En entrevista con La Prensa, el Asesor Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Robert O´Brien conversó sobre los motivos de su visita a Panamá, la corrupción, el lavado de dinero y Ricardo Martinelli.

Podría comentarnos sobre el apoyo que el gobierno de Estados Unidos planea darle a Panamá para el manejo de la crisis de la Covid-19, específicamente con respecto al programa “América Crece”

Para nosotros la ayuda humanitaria es un esfuerzo de “toda América” porque incluye a todos los miembros de la sociedad estadounidense. Desde el gobierno y las organizaciones no gubernamentales y de caridad (ONG) hasta el sector privado. Desde que comenzó la pandemia por la Covid-19, Estados Unidos ha entregado a Panamá más de $2 millones en ayuda. Hemos apoyado a instituciones de salud, servicios de seguridad y poblaciones vulnerables. Nos mantenemos en solidaridad con Panamá en el combate contra el virus. La principal razón de mi visita a Panamá, es para cumplir con una promesa de apoyo que hizo el presidente Donald Trump a Panamá en medio de estos tiempos tan difíciles. No solo queremos reforzar el sistema de salud donando 50 ventiladores, 6 mil 600 kits de pruebas y $60,000 en equipo de protección que ayudaría a prevenir más muertes por causa del coronavirus, sino que también queremos ayudar a establecer el camino hacia una recuperación económica. Una de las formas en las que pretendemos lograrlo es incrementando nuestra colaboración bajo el programa “América Crece” que busca crear mejores condiciones para atraer inversiones estadounidenses. El memorándum de entendimiento de este programa firmado en 2018 se enfocaba en infraestructuras de generación energética y ahora será expandido a una colaboración en proyectos de infraestructura que ayuden en la creación de empleos y el crecimiento económico en Panamá y en la región.

El ex presidente Ricardo Martinelli dice estar protegido por el Tratado de Extradición de 1904, firmado entre Estados Unidos y Panamá, mediante el cual debido al principio de especialidad, no puede ser investigado por casos (incluyendo el de Odebrecht) en Panamá, distintos a aquel por el cual fue extraditado. Debido a que Estados Unidos ya ha dicho en repetidas ocasiones que a Martinelli ya no lo protege el principio de especialidad ¿Cómo reaccionaría los Estados Unidos, si las cortes panameñas insisten en reconocer este principio?

Tal como lo ha dicho ya el gobierno de Estados Unidos, Panamá es libre de investigar al señor Martinelli sin necesidad de obtener una excepción de la regla del principio de especialidad por parte de Estados Unidos. La decisión depende del sistema de justicia de Panamá.

El blanqueo de capitales por parte de organizaciones criminales como los cárteles mexicanos de la droga y grupos terroristas como Hezbollah y por políticos y allegados al poder gubernamental, a través de la Zona Libre de Colón y el sistema financiero panameño, ha sido ampliamente documentado, sin embargo; hasta el momento Estados Unidos se ha abstenido de establecer controles significativos para prevenir estas actividades. ¿Ha habido discusiones con Panamá para establecer reglas que prevengan estas actividades?

Estados Unidos y Panamá han establecido una Fuerza de Tarea para provenir el lavado de dinero y la corrupción. Ésta estará integrada por fiscales panameños, el sistema de justicia y reguladores de la industria que serán entrenados y asesorados por personal del FBI. Este grupo atacará redes de lavado de dinero y se reforzará su capacidad de investigar, detener y procesar delitos relacionados con el lavado de dinero y actos de corrupción. Su enfoque será primordialmente aquellas áreas que son de mayor preocupación tanto para Estados Unidos como para Panamá, incluyendo la Zona Libre de Colón. Esta será también una herramienta encaminada a combatir la corrupción y garantizar el procesamiento judicial de aquellos que se roben los recursos del Estado.

Podría comentarnos si el gobierno de Estados Unidos ofrecerá asistencia a los fiscales panameños para perseguir casos de corrupción en Panamá?

Panamá es uno de nuestros socios estratégicos en temas de seguridad, y trabajamos de forma cercana para mantener la región segura. Estados Unidos se ha comprometido en apoyar los esfuerzos de Panamá para reforzar el sistema de justicia y los estamentos de seguridad, con el propósito de detener las actividades ilícitas en el país. Regularmente proveemos entrenamiento en temas de justicia al Ministerio Público y a los estamentos de seguridad, adicionalmente a la colaboración que brindamos en temas de seguridad. La Fuerza de tarea contra el lavado de dinero y la corrupción asistirá con el combate en contra de la corrupción investigando a todo aquel que pretenda el lavado de activos proveniente de actividades de corrupción.

Cómo compara Estados Unidos el requerimiento a países de América Central para lograr una mejor supervisión de flujo de dinero para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, con el hecho de que en Estados Unidos, la administración actual busca flexibilizar precisamente estos requisitos suprimiendo regulaciones gubernamentales. Este podría ser un mensaje confuso para los gobiernos de la región, toda vez que Estados Unidos aboga por la necesidad de menos regulaciones en su sistema, mientras que al mismo tiempo exige a otros países lo contrario, ya sea de forma directa o a través de organizaciones como la OCDE y el Grupo de Acción Financiera (GAFI). ¿En conclusión cual es el mensaje que deben recibir los gobiernos de la región?

Estados Unidos considera las recomendaciones del GAFI como estándares internacionales que los países deberían seguir para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estos son estándares desarrollados por los 39 miembros de GAFI. La idea es proteger el sistema financiero internacional y los Estados Unidos se enorgullece de mantener estos estándares. Países en América Central deben darle la bienvenida a estos esfuerzos, los lavadores de dinero y demás perpetradores del crimen organizado no conocen de límites y se aprovecharán de cualquier debilidad del sistema. Esa es la razón por la que debemos colaborar globalmente con estos estándares y detener el lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

Estados Unidos ha trabajado en cercana colaboración con Panamá en su camino para cumplir con las regulaciones GAFI. Hemos colaborado con más de un millón de dólares en asistencia técnica para ayudar a Panamá a solucionar los cuestionamientos de GAFI. Continuaremos apoyando a Panamá en su esfuerzo para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales y para aumentar la transparencia en todos los sectores de la economía.

Debido a los abusos cometidos con equipos de escuchas telefónicas por parte de los gobiernos de Colombia, Panamá y México, en los cuales es conocido que se llevaron a cabo escuchas ilegales en contra de periodistas, líderes de oposición, activistas y diferentes sectores de la población, ¿Qué controles ha considerado los Estados Unidos para aquellas empresas que venden estos equipos y sistemas, en especial la israelí NSO Group que le vendió equipos a los gobiernos de Panamá y México? ¿Ha habido algún tipo de discusión para limitar la distribución de estos equipos y sistemas dada la historia de abusos e inclusive el uso de estos aparatos por organizaciones criminales?

El gobierno de Panamá tiene derecho a escoger a sus proveedores. Como cualquier otra nación Panamá debe proteger su seguridad nacional y debe exigir de todos sus socios comerciales los más altos estándares de calidad para asegurarse de que cualquier inversión en temas tan sensitivos como la ciberseguridad, o la generación de energía no coloquen la seguridad nacional del país en riesgo. El gobierno de Estados Unidos establece y ejecuta regulaciones que afectan las operaciones de las empresas estadounidenses para asegurarse de que estas cumplan con las leyes de Estados Unidos.

Panamá ha establecido relaciones diplomáticas con China hace unos años, que ha buscado incrementar su influencia en la región. ¿Considera que esto coloca en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y como piensan enfrentar esta situación?

Las acciones opacas y abusivas del Partido Comunista Chino (PCC) representan una variedad de riesgos para los países abiertos y democráticos del hemisferio, incluido Panamá. El deseo del PCC de exportar las herramientas de su modelo autoritario son contrarios a los valores democráticos y de libre comercio que comparte la región.

Estados Unidos tomará acciones para proteger sus intereses y tomará acciones en contra de las actuaciones dañinas del PCC. También continuaremos incrementando iniciativas con nuestros socios.

Mientras que Estados Unidos sigue siendo el socio comercial de preferencia en la región, China ha incrementado de forma agresiva su presencia durante la última década. Esta presencia frecuentemente está vinculada con problemas relacionados con la corrupción, acuerdos de financiamiento opacos, daños ambientales, y presiones para adherirse a las políticas del PCC. Estados Unidos apoya acuerdos comerciales libres, justos y recíprocos. Nuestra política es consistente con la libre competencia y la transparencia, acuerdos financieros responsables y sostenibles, un mercado de acceso libre y justo y los más altos estándares de buena gobernanza.

Las reglas del juego deben ser claras y debe haber negociaciones equitativas. Es común ver empresas Chinas operando alrededor del mundo que fallan en practicar estos principios, subestimando las reglas para una buena gobernanza en el país anfitrión.

Queremos garantizar un crecimiento sostenible para Panamá y la región, basado en transparencia e igualdad de oportunidades para todos los panameños. Aliados y socios logran este propósito de forma más eficiente cuando vigilamos las practicas de negocios de los inversionistas extranjeros. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Como un centro de tránsito y un socio comercial importante, Panamá tiene incentivos para proteger sus propios intereses en cualquier negocio con terceras personas. Simplemente le pedimos a Panamá, como a todos nuestros socios, que tengan cuidado y que tomen en consideración los riesgos que para sus propios intereses y los de la región tiene establecer negociaciones con una economía dirigida por el Estado. Como lo dijo el presidente Laurentino Cortizo: “Tal como dice la expresión en inglés, las relaciones con China deben desarrollarse sobre la mesa, es decir todo sobre la mesa, nada por debajo de ella y con completa transparencia”

Varios medios de comunicación en la región están bajo ataque, incluyendo La Prensa, que recientemente fue objeto de un secuestro judicial como parte de una demanda interpuesta por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares (Quien fue sancionado por Estados Unidos, revocándosele su visa) por haber hecho publicaciones relacionadas con supuestos actos de corrupción. Desde el punto de vista de la seguridad nacional, ¿Cuál es la importancia de la libertad de prensa en la subsistencia de las instituciones democráticas en la región? Es esto lo suficientemente importante como para que Estados Unidos tome algún tipo de acción e investigue casos en los que la corrupción estatal amenace a la prensa independiente?

La libertad de prensa es esencial para una democracia saludable, este es un principio que compartimos fuertemente con Panamá. Una prensa independiente es vital para garantizar el intercambio de información y de ideas que son clave para una sociedad libre, próspera y segura. Cualquier atentado para menoscabar la libertad de prensa es una amenaza a las instituciones democráticas. Estaríamos angustiados de saber que existen ataques en contra de la libertad de prensa o de abusos de poder.

¿Estaría, Estados Unidos, dispuesto a sancionar a políticos como Ricardo Martinelli, que ha sido acusado de corrupción, lavado de dinero y otros delitos, tal como lo han hecho en Venezuela y Nicaragua?

En estos momentos, el gobierno de Estados Unidos no tienen ningún anuncio que hacer relacionado con sanciones.