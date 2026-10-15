Las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal analizan diversos temas de actualidad nacional, entre ellos, el impacto del terremoto del pasado 9 de octubre y las medidas de emergencia.

Ese jueves el presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en el acto de entrega de la orden de proceder para el proyecto del teleférico de Panamá y San Miguelito.

La Repregunta del 15 de octubre
El presidente José Raúl Mulino durante la entrega de la orden de proceder del proyecto del teleférico. LP/Elysée Fernández