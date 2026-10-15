La Repregunta del 15 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal analizan diversos temas de actualidad nacional, entre ellos, el impacto del terremoto del pasado 9 de octubre y las medidas de emergencia.

Ese jueves el presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en el acto de entrega de la orden de proceder para el proyecto del teleférico de Panamá y San Miguelito.