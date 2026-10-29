NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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29 oct 2026 - 11:06 A M

Las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal analizan diversos temas de actualidad nacional, entre ellos, la respuesta del Gobierno tras el terremoto en Azuero, los cambios propuestos a las reglas de contratación pública y las modificaciones al presupuesto del Estado para 2027.

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